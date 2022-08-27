抵台稱「不負國人期望」 夏立言：政府應該感謝我們

國民黨副主席夏立言訪中，接連和海協會會長張志軍、國台辦副主任陳元豐會面後於今天抵台。夏立言表示，此行不負國人期望，去聆聽在中國大陸台人們的心聲，並且把台灣人的想法傳達給對岸，國民黨和對岸溝通，政府自己不願意做或做不到去溝通「應該感謝國民黨」。

夏立言表示，此行出訪目的非常單純，就是去關懷聆聽在大陸國人的想法，到過廣州、東莞、深圳、杭州、昆山、嘉興、上海、福建等地，都和當地台商和台人見面座談，另外24日晚上和海協會會長張志軍餐敘，25日國台辦副主任陳元豐來送行，沒見國台辦主任劉結一。

夏立言強調，國民黨事前和陸委會報備，事後也未到北京見所謂的高官或中國全國政協主席汪洋，行事坦蕩卻被有心人惡意操作。

夏立言認為，在嚴峻的疫情及兩岸關係低靡之下，政府沒盡到讓人民安居樂業責任，沒意願或沒能力和對岸溝通，對於在大陸台商台人的問題無法解決、也讓台灣人民置於戰爭威脅之下，國民黨能和對岸有重要溝通管道「政府應該感謝我們（指國民黨）」，怎會去捏造事情來打擊國民黨？是不把對岸國人，當作兄弟姊妹照顧嗎？

夏立言表示，有和張志軍及陳元豐談及柬埔寨台灣民眾受騙事件及ECFA（海峽兩岸經濟架構合作協議）早收清單、兩岸航點、小三通、農產品檢驗檢疫等議題。

大陸方面也回應，在柬埔寨遭遇困難的台灣民眾，可直接提供聯繫電話等方式予以協助。增加航點方面，陸方表示樂觀其成，且大陸方面也表示不希望看到因兩岸關係惡化而影響ECFA與早收清單，另陸方也希望能加強各個層面的交流與合作。

夏立言指出，他認為這次最重要議題之一，就是因為疫情，兩岸航班航點太少，有些台人希望回台灣看生病的家人，卻幾乎沒有航班，既然陸方說樂觀其成，政府應該盡快和對岸商量。

夏立言表示，有向張志軍當面清楚表達，中國大陸軍演，台灣九成的人民是不滿、憂慮也無法接受，軍演對兩岸和平毫無幫助。

夏立言也指出，台灣現被許多外媒形容是全球最危險地區，兩岸政府現沒有溝通管道，萬一出現擦槍走火如何溝通解決，國民黨雖是在野黨，卻能維持暢通管道，降低未來發生意外風險。