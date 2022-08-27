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影／國民黨副主席夏立言 月初訪陸今下午返台

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
國民黨副主席夏立言（中）一行人下午從廈門搭機返台。記者季相儒／攝影
國民黨副主席夏立言（中）一行人下午從廈門搭機返台。記者季相儒／攝影

國民黨副主席夏立言一行人本月初訪陸，在會見大陸海協會長張志軍以及中台辦副主任陳元豐後，於今天下午從廈門搭機返台，飛機大約在下午5點降落在桃園機場後，夏立言從登機門出來並未發表談話，隨後走商務通關離開機場。

台灣基進今天前往桃園機場抗議夏立言赴陸行逕，高喊口號「跪中跪共跪習帝，卸世卸眾夏立言，國民黨不倒，台灣不會好」。

國民黨副主席夏立言在本月10日赴陸訪問，24日與大陸海協會長張志軍餐敘，據中台辦稱席間張志軍表示，當前台海形勢陷入緊張動盪，中國大陸採取的相關反制行動是捍衛國家主權和領土完整、遏制打擊「台獨」分裂和外來干涉的正義之舉。張志軍重申堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎。

夏立言在25日於上海與中台辦副主任陳元豐會面，雙方共同回顧過去國共兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上取得的成果。雙方還表示，願在既有基礎上，共同努力推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，造福兩岸民眾。

台灣基進今天前往桃園機場抗議夏立言赴陸行逕。記者季相儒／攝影
台灣基進今天前往桃園機場抗議夏立言赴陸行逕。記者季相儒／攝影
國民黨副主席夏立言（中）本月初訪陸，在會見大陸海協會長張志軍以及中台辦副主任陳元豐後，今天下午從廈門搭機返台。記者季相儒／攝影
國民黨副主席夏立言（中）本月初訪陸，在會見大陸海協會長張志軍以及中台辦副主任陳元豐後，今天下午從廈門搭機返台。記者季相儒／攝影
國民黨副主席夏立言（中）一行人本月初訪陸，今天下午從廈門搭機返台。記者季相儒／攝影
國民黨副主席夏立言（中）一行人本月初訪陸，今天下午從廈門搭機返台。記者季相儒／攝影

桃園機場 夏立言 張志軍

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