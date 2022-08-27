蔡英文出席總統府音樂會 致詞談台灣關關難過關關過

2022總統府音樂會今年首度移師竹市舉辦，邀請新竹青年國樂團、客家吟遊詩人陳永淘、國立客家兒童合唱團及歐開合唱團接力演出，樂聲悠揚風城。蔡英文總統全程聆賞，並致詞感謝演出者用音樂為台灣帶來更多希望，也提到國際情勢諸多改變，台灣靠著全民團結與國際友人扶持，關關難過關關過。

市府指出，總統府音樂會自2017年走入地方，繼屏東、彰化、高雄、嘉義，今年首度移師竹市文化局演藝廳舉辦，音樂會全長75分鐘；邀請友邦使節及駐臺代表，也特別邀請地方防疫人員、義警消、在地藝文與產業界人士等，更廣邀新竹在地弱勢與原民學生、新住民家庭、新竹特殊教育學校及少年之家的同學，參與音樂盛宴。

音樂會分「壯闊疾風，盛勢恢宏」、「剔透微風，純淨歌詠」、「明月清風，世代共融」三大段落，以新竹最具特色的「風」為主軸，演出陣容有新竹青年國樂團、歐開合唱團、國立客家兒童合唱團及客家吟遊詩人陳永淘，展現新竹具多元族群包容性。

蔡英文總統下午2點半出席音樂會，她致詞表示今年總統府音樂會移師新竹市舉辦，這是一座充滿魅力的城市，因此音樂會主題定為「風湧」。蔡介紹新竹市又名風城，新竹人在強勁風中堅韌、茁壯，克服挑戰、發揮創新精神，打造成台灣科技人文首都。

國立客家兒童合唱團今天演唱已故音樂家楊兆禎老師作品集錦，包含《農村四季》、《種樹歌》、《搖船》等童謠，傳揚台灣客家文化之美。蔡英文也特別介紹出身新竹的國寶音樂家楊兆禎是新竹之光，生前致力於歌曲創作音樂教育及客家民謠的推廣。

蔡英文致詞也提到，全球近年受到疫情的影響，國際情勢也出現許多改變，台灣靠著全民的團結以及和國際友人相互扶持，才能夠關關難過關關過。期勉未來一起努力克服挑戰，希望大家都能一起享受豐富的音樂饗宴，有個美好的下午。