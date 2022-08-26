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南投堆積22萬噸垃圾 許淑華：環保署不能袖手旁觀

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣環保局在南投市採用電漿熱裂解將可燃廢棄物高溫電解，產生的氣體冷卻後還能發電，節能又環保。圖／南投縣政府提供
南投縣環保局在南投市採用電漿熱裂解將可燃廢棄物高溫電解，產生的氣體冷卻後還能發電，節能又環保。圖／南投縣政府提供

南投縣垃圾問題難解，國民黨南投縣長參選人許淑華說，她蒐集並考察高科技垃圾處理技術，包括電漿熱裂解、脫水乾燥、機械式生物分選、氣化技術，運用在垃圾處理，轉化為有效資源。不過全縣還累積22萬公噸垃圾，靠新技術還不夠，環保署也要負責協助去化，不能袖手不管，讓南投縣民自求多福。

許淑華說，過去垃圾只靠焚化處理，但這幾年國際環保潮流，垃圾視為可再利用資源，透過細分類篩選，將可用的紙類、塑膠、金屬材質篩選出來，成為可用資源。

她表示，注意國際最新垃圾處理技術，也考察過電漿熱裂解等新技術應用，連南投縣府規畫綠能永續處理中心在內，都是透過精密的分類、篩選，將垃圾製成燃料棒或其他可用資源，而非傳統焚化爐燃燒，大幅降低垃圾量，垃圾處理不再只是焚燒和汙染。

她也說，評估各種新垃圾處理技術，希望將來在各鄉鎮或以區域為單位，設置合適資源處理廠，有效處理全縣的垃圾。

不過，南投縣累積22萬公噸垃圾難以去化，現在是由林明溱縣長率隊到各縣市政府拜託，請他們協助處理，即使如此，其他縣市政府能夠處理的數量，頂多一、二百公噸，處理量不穩定。

許淑華說，請其他縣市幫忙或是採新技術處理垃圾，只能應付全縣每天350公噸，避免垃圾量持續增加，對於累積22萬公噸的垃圾，曾經過火災、泡水，想靠篩選分類處理並不容易。南投縣當年配合中央政策，停止興建垃圾焚化爐計畫，環保署做為中央主管機關，也應責無旁貸，協助南投縣垃圾去化，中央、地方合作，才能徹底解決垃圾處理問題。

立委許淑華認為，南投縣需以新技術讓垃圾成為可利用資源，但累積22萬公噸垃圾，需要中央協助去化。記者江良誠／攝影
立委許淑華認為，南投縣需以新技術讓垃圾成為可利用資源，但累積22萬公噸垃圾，需要中央協助去化。記者江良誠／攝影
南投縣環保局在南投市採用電漿熱裂解將可燃廢棄物高溫電解，產生的氣體冷卻後還能發電，節能又環保。圖／南投縣政府提供
南投縣環保局在南投市採用電漿熱裂解將可燃廢棄物高溫電解，產生的氣體冷卻後還能發電，節能又環保。圖／南投縣政府提供

許淑華 考察 環保署

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