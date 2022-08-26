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夏立言見大陸高層 民進黨：敵我不分 向國際社會釋出錯誤訊息

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，夏立言敵我不分，與國台辦高層會見，向國際社會釋出錯誤訊息。本報系資料照
民進黨表示，夏立言敵我不分，與國台辦高層會見，向國際社會釋出錯誤訊息。本報系資料照

國民黨副主席夏立言國台辦副主任陳元豐，並一致認為「兩黨加強合作」。民進黨發言人林靜儀表示，國民黨在中共當局對台極限施壓下執意訪中、與之唱和，還國台辦高層，完全敵我不分，向國際社會釋出錯誤訊號。

林靜儀指出，國民黨先前一再宣稱不見中共高官、不談政治議題言猶在耳，但卻連續會見中國海協會會長張志軍以及中國國台辦副主任陳元豐。顯示國民黨的各項發言與公開承諾都只是權宜之計，國民黨與朱立倫主席一再欺騙國人，毫無政治誠信。

林靜儀質疑，對於近期中國軍演與反制措施，中國國台辦主任陳元豐公開宣稱「我們採取的反制行動是正當、正義之舉。」國民黨不僅沒有抗議還照單全收。在這種情況下，國民黨還同意「兩黨加強合作」，難道是要合作一起對台施壓嗎？

林靜儀認為，夏立言見中共高官，表示國民黨與朱立倫之前說沒有見面行程的說法是徹頭徹尾的欺騙，配合中共當局演出政治戲碼，國民黨心中真的有台灣人民嗎？國民黨主席朱立倫與國民黨耍小聰明、以話術欺騙台灣人民，必須為此向國人道歉，給國人一個合理交代。

林靜儀表示，夏立言是中國國民黨副主席，林祖嘉還在論壇上使用「朱立倫特別代表」的身分，朱立倫主席以最大在野黨的身分，毫不顧慮台灣全民的利益與尊嚴，在國際關注中國對台壓迫與威脅之際，與中國共產黨唱和，應該被唾棄。

國民黨 林靜儀 夏立言 國台辦 民進黨

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