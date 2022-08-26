【重磅快評】說夏立言求饒 小英臉上就沒胖虎耳光？

夏立言與張志軍見面，海協會發的新聞稿稱是兩個「老朋友」見面，這感覺既陌生又熟悉，但一句話即可道盡──就是「好久不見」；七年前「馬習會」的歷史印象此刻再次躍然紙上。

所謂陌生的是，蔡英文上台後即拒斥「九二共識」，將兩岸互動的政治基礎不假思索地丟入字紙堆，導致兩岸陷入憎惡、仇恨與對抗的敵意螺旋，無法自拔。加上美、中正好走進修昔底德的歷史陷阱，蔡英文竟將台灣當成一件免費禮物，送給美國當成戳刺中國的拐杖，兩岸人物的會面早已比奇蹟還要罕見。

熟悉的是，「夏張會」曾經就是為「馬習會」鋪就紅毯的先驅，它是兩岸最高領導人歷史性會面的前奏，一個無可取代的和平與對話的典型，一個兩岸可以藉對話消弭敵意並促成和解的範式！關心台灣命運的台灣人，都不會遺忘這是多麼難能可貴的成就與機遇。

而如今夏張竟然有契機再會，豈不是好久不見？兩人固然因夏立言只是個在野黨黨官，已無謀畫前景的權力，只好閒話東西，但兩人再會不也展開一幅和平的卷軸，讓人可以一窺和平的光景嗎？

但此刻的民進黨，深怕人們記起過去的歷史盛事，緬懷起曾經可以笑口常開地開門賺錢的日子，就只好拚命丟紅帽子給夏立言戴，將人民的思緒拉回眼前，讓他們只記得仇恨。

林佳龍說，國民黨此舉會向國際傳達錯誤訊息，好像兩岸有在談，實際上是「大雄到胖虎家中求饒」，中共軍演是當面打夏立言耳光。陳其邁則說，中國用軍演想片面改變台海和平現狀，國民黨還派代表團去中國；國共內戰所受到的教訓還不夠嗎？

林佳龍忘記了，中共軍演的時刻，作為三軍統帥的蔡英文吭都不敢吭一聲，只會跑美食展，寫臉書說這「沒有必要」，她不是才是真的怕了胖虎嗎？她的臉上沒有胖虎賞的耳光嗎？林佳龍要不要告訴全民，跑美食展的三軍統帥才是誓死抗敵的表率？

陳其邁的歷史更是半通不通，國共內戰是先戰後談，而不是邊戰邊談；是戰事已到了不可收拾的敗象才匆匆派了邵力子為首的五人小組去和談，這時談就只能任人宰割；按陳其邁之意，民進黨是否也想重蹈國共覆轍，先戰到只剩最後一個台灣人再談？

民進黨至今不敢承認，正是蔡英文主導的這一條錯誤的政經路線，讓台灣走向戰爭，將台灣陷入了被解放軍圍島演習的窘迫困境。民進黨沒有謀致和平的能力，還敢忝顏在繼續廟堂上尸位素餐嗎？

軍演結束之日，北京當局順勢發表了第三份對台政策白皮書，其實就是一份和平的邀約書，無論它箇中所提方案如何不為台灣人所喜，但畢竟它高舉和平寄盼，奉和平為最高的宗旨，亦即它亦不同意兩岸應該、或必要陷入無情的戰火。

兩岸要有智慧解決歷史留下的難題；而它的辦法絕不是我行我素，不只可能引來台海戰火，甚而有可能引爆第三次世界大戰的台獨追求。夏張再會的的此刻，台灣所有人都應該仔細、透徹地思索和平的珍貴，不要任憑和平的機會從我們的指縫中一再溜逝！