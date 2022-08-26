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接見美參議員 蔡總統：強化台美半導體合作

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午接見「美國聯邦參議員布萊克本訪問團」。圖／取自總統府直播
蔡英文總統今天上午接見「美國聯邦參議員布萊克本訪問團」。圖／取自總統府直播

蔡英文總統今天上午接見「美國聯邦參議員布萊克本訪問團」時指出，面對威權主義國家對世界秩序帶來的干擾及威脅，民主國家更應該團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線，並期盼共享民主價值的國際夥伴深化經貿合作，共同打造更有韌性、更安全的供應鏈，一起創造區域的穩定及繁榮。

蔡總統表示，參議員布萊克本從擔任聯邦眾議員以來，就一直是台灣重要的好朋友，在2008年也曾經來到台灣訪問過。經過了14年，很高興歡迎布萊克本再一次來到台灣。尤其在這樣關鍵的時刻不遠千里而來，用行動展現美國國會對台灣的強力支持，對我們來說，格外具有意義。

蔡總統指出，布萊克本是在美國國會堅定支持台灣的重要力量，最近也提出法案，來強化美國對台灣提升自我防衛能力的支持，也期待未來，能夠和美國以及其他理念相近的民主國家共同攜手合作，捍衛印太區域的穩定和平。

蔡總統說，近來世界局勢有許多重大的變化。包括俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國持續進行長時間的軍演，都顯示出威權主義國家對世界秩序所帶來的干擾以及威脅，也正因為如此，民主國家更應該團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線。

蔡總統表示，除了區域安全的議題，共享民主價值的國際夥伴也應該深化經貿合作，共同打造更有韌性、更安全的供應鏈。布萊克本長期重視半導體供應鏈安全的議題，也提倡透過「選擇美國」平台鼓勵更多半導體產業赴美投資。這方面台灣在半導體產業有長期的發展累積，樂見半導體業者前往美國進行投資，也期待與美國共同強化半導體等高科技領域的合作，一起來因應後疫情時代的經濟挑戰。

布萊克本致詞時表示，非常感謝蔡總統的熱情接待並撥冗與她見面，期待這次美好的旅程，她仍記得2008年來訪時能夠有機會親自認識台灣。蔡總統稍早致詞提到，兩國保有共同價值，都熱愛自由、民主。她認為熱愛自由的國家在追求保持自己的獨立及自由之際，支持台灣是很重要的，也期待接下來在雙邊會談時，能再討論相關議題。

布萊克本指出，田納西州是美國汽車製造重鎮，稍早蔡總統提到半導體議題，對田納西州而言，半導體產業也十分重要，非常樂見有這麼多的汽車製造業在田納西州為美國公民提供了很多薪水優渥的工作，因此他們也非常重視供應鏈以及市場基礎建設等議題。

布萊克本說，樂見有「選擇美國」（Select USA）這樣的平台，能共同確保製造業者能有穩定的供應鏈，以供給美國市場汽車，也期待持續幫助及支持台灣，讓台灣能夠保持自己的獨立及自由。

美國公民 布萊克本 半導體

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