影／曹興誠入籍中華民國 陳亭妃：國民黨還要怎說嘴？

前聯電董事長曹興誠表示，自己已經申請回歸中華民國國籍，「決定死在台灣」，民進黨立委陳亭妃說，當初被國民黨不斷唱衰，現在曹興誠也強調一定會跟台灣共生死，不知道這樣的說法，國民黨還要怎麼說嘴？

陳亭妃說，當共軍不斷的利用軍演來破壞區域穩定的時候，曹興誠董事長特地宣佈要豪捐30億來支持國防，當時國民黨的政治人物及名嘴，不斷的唱衰說曹是新加坡籍，到時候也會背棄台灣，跑到新加坡；現在曹董事長放棄新加坡國籍，回歸台灣，也強調一定會跟台灣共生死。