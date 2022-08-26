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影／曹興誠入籍中華民國 陳亭妃：國民黨還要怎說嘴？
前聯電董事長曹興誠表示，自己已經申請回歸中華民國國籍，「決定死在台灣」，民進黨立委陳亭妃說，當初被國民黨不斷唱衰，現在曹興誠也強調一定會跟台灣共生死，不知道這樣的說法，國民黨還要怎麼說嘴？
陳亭妃說，當共軍不斷的利用軍演來破壞區域穩定的時候，曹興誠董事長特地宣佈要豪捐30億來支持國防，當時國民黨的政治人物及名嘴，不斷的唱衰說曹是新加坡籍，到時候也會背棄台灣，跑到新加坡；現在曹董事長放棄新加坡國籍，回歸台灣，也強調一定會跟台灣共生死。
陳亭妃說，相較國民黨副主席夏立言，在共軍擾台、軍演中，到中國跟國台辦唱和、共軍唱和，國民黨是不是要給台灣國民一個交待？當台灣人團結一致，抵抗、譴責共軍軍演；國民黨居然去跟共軍唱和，國人無法接受，國民黨要怎麼交待？對曹興誠今天的做法，又有什麼看法？「國民黨要給台灣人民一個道歉！」
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