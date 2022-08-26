【專家之眼】「驕傲男孩」vs.「辣台妹」

幾天前美國聯邦調查局無預警的搜索，被稱做「川普的南部白宮」「海湖山莊」，更撬開川普在海湖山莊的保險櫃，據國外媒體報導，聯邦調查局帶走12箱的資料。

各方紛紛猜測此舉是民主黨拜登方面，欲阻擋川普在2024年再度參選總統，挑戰川普連任，可能用司法起訴川普陰謀顛覆政府罪，阻撓川普參選及挑戰成功的可能性。

不過，拜登已經表示他事前不知道要搜索海湖莊園，對媒體詢問時，也用拇指連食指展示出「NO」手勢，明白表示他不知情。

拜登此舉當然意謂著，總統的行政權並沒有伸手進入司法調查，尊重司法權。但一般也認為面對艱困的美國期中選舉，在川普力挺共和黨候選人紛紛獲勝的選區，所引起的外溢效應，打擊川普可以使民主黨人的士氣提昇，對民主黨有利。因此，民主黨人對於搜索海湖莊園大都叫好，有助於全國民主黨的期中選舉及拜登的爭取連任。

尤其此次的海湖莊園行動究竟是否和2021年的「驕傲男孩」2到3000人攻擊國會山莊，造成5人死亡和100多人受傷有關？雖然有關方面沒有說明，不過推測其中關連性應該頗高。

2021年1月6日美國國會在核實總統選舉人票的委員會開會前，川普不肯認輸，認為拜登方面是「偷竊選舉」，在公開場合呼籲「驕傲男孩」（Proud Boys）退後待命（stand back and stand by）， 一般解讀是教唆他們採取特殊行動，阻止國會確定拜登當選。為了調查此案，國會成立了特別的調查委員會，但遲至今年6月才開始舉行聽證會。至今確定「驕傲男孩」的幾個領導幹部涉嫌陰謀顛覆政府罪，已經受到起訴。

「驕傲男孩」淵源甚早，主要起源於「美國至上主義」（American Exceptionalism)，意謂著「美國在世界上是獨特的偉大國家」，這和川普高喊的「美國第一」不謀而合。而且，川普的男性沙文主義，輕視懦弱的人，挑戰強人如普丁和習近平等，鄙視非洲小國為「狗屎國」（Shithole），都和「驕傲男孩」的「超級男性沙文主義」及種族主義有著高度的同調。事實上，「驕傲男孩」的成員大都為川粉，其主要幹部也曾入主白宮，為川普所用。從邏輯上來推，很容易把川普和2021年國會山莊被「驕傲男孩」武裝份子進攻連結起來。

加上川普在離開白宮時，攜走20多箱總統的電郵、信件、手稿等文件，其中是否有具體證據證明，國會山莊被攻擊事件是否和川普有關，當然要等待司法調查單位的偵辦结果及是否以涉及陰謀判國罪起訴川普。這會是一連串漫長過程，究竟對於拜登是否連任，川普能否參選2024是正面的，還是負面的，此刻還無法判斷。

不過，川普在海湖莊園被搜索後，已經承認他確實從白宮帶走一些檔案，但究竟這些檔案的性質如機密等級及內容，都沒有更進一步的説明。

不過，可以肯定的説，2020年美國總統大戲Part II才正開演；而2024年的大選可能是Part III，其精彩程度可能不亞於一些賣座很高的電影。

「驕傲男孩」所以成為美大選中的一個主角，一般認為是基於美國社會中，中下階層的「害怕」（fear），害怕他們被壓迫、剝削，永遠不可能過著像「天才小頑童」電影中超級甜蜜家庭的日子；以及「排外」主義，認為那些低劣狗屎國家移民拖垮了美國。所以「驕傲男孩」才會採取暴力反社會的行動。因此，「驕傲男孩」和「川普主義」都被認為是極端右翼保守主義，而且極有可能走向威權法西斯主義！

走筆至此，不得不感慨，台灣雖然沒有「驕傲男孩」，但卻有「辣台妹」，以極端反對中共掀起台灣社會的「仇恨」，但也深深「害怕」（fear）中共的武統，危及我們的生活；加上對兩蔣統治的仇視，所造成政治上對「外省人」的仇恨，不亞於「驕傲男孩」對於反猶太人及「移民」（外省人也是移民）的仇恨。從這點來看，「驕傲男孩」+ 「川普主義」走向威權法西斯，威脅自由民主的存在，和「辣台妹」不時挑動仇中、仇台及控制言論自由，走向威權法西斯的性質，危及台灣的自由民主，實在是很類似啊！