布萊克本：定期高層訪台是美長期政策 不怕中共霸凌
共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）25日深夜抵達台灣，她透過聲明表示，定期的高層訪台是美國長期政策，她不會因為中國共產黨霸凌就背棄台灣。
布萊克本表示，她期待在訪台期間直接聽取國家領導階層表達需求，以及美國可以如何支持台灣人民自由的作法，她期待會晤台北的領袖們，促進並強化美台夥伴關係。
布萊克本抵達台灣後不久在推特發文表示，訪台是為了對北京傳遞無懼霸凌的訊息，美國依然堅定地維護全球自由，不會坐視破壞美國和盟友的行為。
布萊克本為本月第三梯次訪台的國會議員，她是參院軍事委員會成員，在抵達台灣前，先走訪斐濟、索羅門群島和巴布亞紐幾內亞獨立國等太平洋島國。
行政院政務委員唐鳳去年底透過視訊參加白宮舉行的民主峰會，路透報導，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國大陸標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面被切掉，只剩聲音；布萊克本當時推文表示，拜登的白宮透過在民主峰會上審查台灣，以安撫中國大陸國家主席習近平。
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