美國會8月第三團訪台 總統府：展現對民主台灣強勁支持

美國共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn, R-TN）率訪問團昨天抵達台灣，也是美國國會於8月第三團訪台。總統府發言人張惇涵今天凌晨表示，總統府誠摯歡迎，也強調訪團以實際行動，展現美國國會對民主台灣的強勁支持；蔡英文總統將在今天上午9時30分於總統府接見訪問團。

張惇涵表示，布萊克本過去擔任眾議員及現在參議員時期，皆為參眾兩院的「國會台灣連線」成員，不僅曾多次支持台灣參與諸如「國際刑警組織（INTERPOL）」、「世界衛生組織（WHO）」等重要國際組織；也多次支持各項友台議案。包括今年3月連署支持台灣參與「印太經濟架構（IPEF）」、去年連署支持台美洽簽「雙邊貿易協定（BTA）」等。

張惇涵表示，此行為布萊克本繼2008年後，時隔14年再度訪問台灣，也再次以實際行動，展現美國國會對民主台灣的強勁支持。期盼透過此次面對面的交流，持續強化台美安全合作與經貿交流等領域的夥伴關係。