聽新聞
test
0:00 / 0:00
繼裴洛西後...美政要來訪不斷 又有一訪團今晚抵台
繼美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日來台後，美國政要來台不斷，8月包括美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward J. Markey）、美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）都率團來訪，今晚預計也將再有一團美國國會議員團搭乘軍機，飛抵松山機場。
對此外交部則表示，外交部會在適當時機說明。
在裴洛西來台後，中國對台軍演不斷，但同時包括馬基、侯康安等人，都來台晉見蔡英文總統，而今天的美國國會議員訪賓要來，之前就被美國媒體披露過。
美國媒體紐約時報日前報導華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀說法指出，許多國會議員想要訪台以顯示美國的支持，有另一個國會代表團將在8月底前訪台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言