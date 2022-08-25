繼裴洛西後...美政要來訪不斷 又有一訪團今晚抵台

繼美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日來台後，美國政要來台不斷，8月包括美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward J. Markey）、美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）都率團來訪，今晚預計也將再有一團美國國會議員團搭乘軍機，飛抵松山機場。

對此外交部則表示，外交部會在適當時機說明。

在裴洛西來台後，中國對台軍演不斷，但同時包括馬基、侯康安等人，都來台晉見蔡英文總統，而今天的美國國會議員訪賓要來，之前就被美國媒體披露過。

美國媒體紐約時報日前報導華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀說法指出，許多國會議員想要訪台以顯示美國的支持，有另一個國會代表團將在8月底前訪台。