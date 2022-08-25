快訊

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

殉職警家屬怒吼廢死團體下地獄 呂捷：路人沒有權力談原諒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繼裴洛西後...美政要來訪不斷 又有一訪團今晚抵台

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
美國議員團訪問台灣。（外交部提供）
美國議員團訪問台灣。（外交部提供）

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日來台後，美國政要來台不斷，8月包括美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward J. Markey）、美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）都率團來訪，今晚預計也將再有一團美國國會議員團搭乘軍機，飛抵松山機場。

對此外交部則表示，外交部會在適當時機說明。

在裴洛西來台後，中國對台軍演不斷，但同時包括馬基、侯康安等人，都來台晉見蔡英文總統，而今天的美國國會議員訪賓要來，之前就被美國媒體披露過。

美國媒體紐約時報日前報導華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀說法指出，許多國會議員想要訪台以顯示美國的支持，有另一個國會代表團將在8月底前訪台。

美國 議員 裴洛西

延伸閱讀

友台訪問將成必然？裴洛西給歐洲的「台海天啟」

京台高鐵路線圖究竟藏了什麼？兩岸民意螺旋上升或將對撞？

假媒體、假紀錄片、假電子書席捲全球：中共假訊息宣傳戰迅速國際化

對裴洛西訪台反應過度？新華社萬字長文列11點「事實」

相關新聞

新常態？美議員訪台 中共又軍演

蔡英文總統昨天接見美國聯邦參議員布萊克本訪問團，除呼籲理念相同的民主國家，共同捍衛區域安全，也期盼與美國共同強化半導體等...

影／蘇揆嗆「我們賣水果不賣主權尊嚴」 中國糟蹋台灣

行政院長蘇貞昌下午率農委會主委陳吉仲及行政院團隊到台南麻豆參加文旦節系列活動。蘇貞昌表示，我們的文旦品質這麼好，但人家就...

夏立言訪陸後國共關係能回溫？ 兩岸學者都說難

國民黨副主席夏立言訪陸今返台，此行雖主要聽取台商心聲，並非為了國共交流，但北京當局與其接觸層級，卻只有海協會長張志軍與國台辦副主任陳元豐，國共關係是否大不如前？兩岸學者專家都看壞未來發展。廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅更說，相較於馬英九時期，現在國共兩黨的互信基礎雖不到蕩然無存的地步，也已大幅削弱。

蔡英文桃竹跑場固選情 朱立倫：不要為選舉 忘國家安全

民進黨主席、蔡英文總統今天下午將到新竹市出席總統府音樂會「風湧 新竹」，晚上則預定到桃園輔選，這回選戰被稱為決戰北台灣，...

夏立言訪中護台？ 林靜儀揭國民黨：只是幌子、擋箭牌

國民黨副主席夏立言率團訪中，國民黨昨稱，這趟出行以具體行動捍衛台灣權益的展現。對此，民進黨發言人、立委林靜儀批，國民黨真...

陳水扁語出驚人 卻道出綠營不敢說出的真心話

前總統陳水扁最近語出驚人，抨擊民進黨台北市長參選人陳時中是踩著萬人屍拾級而上，又說指揮中心指揮官王必勝婚外情還升官觀感不好，在民進黨集體鞏固領導中心的此時，此話聽來格外刺耳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。