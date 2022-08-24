國民黨前主席洪秀柱 提告捍衛清白

國民黨前主席洪秀柱認為媒體日前指「洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應…」的報導與事實不符，今天前往台北地檢署控告聯合報、編譯李京倫涉嫌誹謗。洪秀柱強調，提告是因清白不容抹黑、人格不容踐踏。

她說，聯合報的網站雖已撤掉新聞，但有心的網民還是藉機冷嘲熱諷，政府與媒體都可能是假消息來源，提告後，會到調查局檢舉，請調查局查假消息來源及偵辦她，有信心能還她清白。

不過，洪秀柱也說，她肯定聯合報在第一時間就承認錯誤，並將新聞下架，代表聯合報還是值得信任的報紙。

洪秀柱表示，假消息指她通匪、暗示她會出賣台灣，前總統馬英九執政時，一直被人說是賣台集團，「但到底賣了什麼？」；台灣人民對兩岸目前局勢毫不以為意，事實上，台海局勢緊張，台灣人不緊張的原因，是相信中國人不打中國人，就算打了也不會有毀滅性。

洪說，美國「五角大廈」曾經評估大陸2015年即有封鎖台灣的能力、2020年有占領台灣的能力，大陸最大的誠意，是要和平統一台灣，兩岸民間的聲音要加強溝通，才有和平的可能。

洪秀柱說，兩岸都爭取代表正統的中國，如果大陸還處在文革時期，不會有國家願意和大陸建交，共軍近期將巡視台灣變常態，「政府有對策嗎？」、「敢打嗎？」、「不敢打就談」；她說，台灣走到如今還有什麼籌碼去談？，官方不去做的，就讓民間來做。