國民黨前主席洪秀柱 提告捍衛清白
國民黨前主席洪秀柱認為媒體日前指「洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應…」的報導與事實不符，今天前往台北地檢署控告聯合報、編譯李京倫涉嫌誹謗。洪秀柱強調，提告是因清白不容抹黑、人格不容踐踏。
她說，聯合報的網站雖已撤掉新聞，但有心的網民還是藉機冷嘲熱諷，政府與媒體都可能是假消息來源，提告後，會到調查局檢舉，請調查局查假消息來源及偵辦她，有信心能還她清白。
不過，洪秀柱也說，她肯定聯合報在第一時間就承認錯誤，並將新聞下架，代表聯合報還是值得信任的報紙。
洪秀柱表示，假消息指她通匪、暗示她會出賣台灣，前總統馬英九執政時，一直被人說是賣台集團，「但到底賣了什麼？」；台灣人民對兩岸目前局勢毫不以為意，事實上，台海局勢緊張，台灣人不緊張的原因，是相信中國人不打中國人，就算打了也不會有毀滅性。
洪說，美國「五角大廈」曾經評估大陸2015年即有封鎖台灣的能力、2020年有占領台灣的能力，大陸最大的誠意，是要和平統一台灣，兩岸民間的聲音要加強溝通，才有和平的可能。
洪秀柱說，兩岸都爭取代表正統的中國，如果大陸還處在文革時期，不會有國家願意和大陸建交，共軍近期將巡視台灣變常態，「政府有對策嗎？」、「敢打嗎？」、「不敢打就談」；她說，台灣走到如今還有什麼籌碼去談？，官方不去做的，就讓民間來做。
聯合報新聞部啟事
關於國民黨前主席洪秀柱今天提告一事，本報表示尊重。
所涉該文的編譯發稿逾越職責，未經查證就發布自行撰寫的內容，本報發現後雖在第一時間下架該文，但已對洪秀柱前主席造成傷害。本報23日已在聯合新聞網與經濟日報網同步刊登啟事向社會大眾與洪前主席道歉。
依本報新聞作業處理原則，自23日起即要求該編譯停職接受調查。
聯合報新聞部敬啟 8/24/2022
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