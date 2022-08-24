中共因裴洛西訪台軍演 劉世芳籲行政院增加國防預算

本月初美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國隨即發動「圍台軍演」。民進黨立委劉世芳今天表示，面對此威脅，行政院應該增加國防預算，讓人員維持費、作業維持費與軍事投資的比例盡可能達到「1：1：1」的均衡，增加防衛力量、強化地緣論述、降低投資風險，才能使國民能安心、友邦有信心、經濟不擔心。

劉世芳指出，今年7月訪台的美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）就曾呼籲台灣應大幅增加國防預算，達到國內生產毛額（GDP）的3.2%，更指出面對強大的鄰居，台灣在軍備戰略上應更強調不對稱作戰，包括採購和研發生產。

劉世芳說，從台灣過往的國防預算與區分編列比例來看，從2018年度到2022年度，每年國防預算總額皆未達到我國 GDP的2%，即使是「史上最多」的2022年度，也僅占1.65%。而在區分上，近五成皆是人員維持費，對於不對稱作戰至關重要的軍事投資僅占25%，而確保裝備妥善、維持國防穩定的作業維持費也僅是29%。

劉世芳表示，中國的威脅嚴重影響東亞區域穩定，日本防衛省為了制衡中國，2023年度國防預算金額高達5兆5947億日圓（約台幣1兆2504億元），已是有史以來最高額國防預算。

考量到我國內政、地緣與經濟穩定，她認為理想的國防預算規模至少應達到4800億元，且在區分結構上應使人員維持、作業維持與軍事投資的比例盡可能達到「1：1：1」的均衡，也就是人員維持、作業維持、軍事投資皆達到1600億元。

劉世芳說，台灣國防預算的挹注除了增加我國防衛力量，也是對日、美等友邦釋出信號，強化我國地緣論述，有利於提升國際話語權。而增加軍事投資比例，更能帶動相關產業鏈的發展，降低投資風險，如此一來，國民能安心、友邦有信心、經濟不擔心。