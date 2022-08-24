新竹動物園挨批動物少 沈慧虹籲藍營勿用政治意圖抹殺

國民黨新竹市議會黨團昨天抨擊新竹市立動物園改建以來，動物死21隻、動物種類也銳減，只剩30種「跟林智堅小編數量差不多」，市府回應是因要讓動物有足夠活動空間才減量物種。前副市長、民進黨市長參選人沈慧虹今天也呼籲國民黨不要政治意圖抹殺良好的市政建設。

沈慧虹今天說，新竹市立動物園在改建之前又老又舊又臭，動物園是生命教育的場域，動物置身動物園就應該給牠們良好的生存環境，市府改造動物園希望讓動物生活環境好一點，以累棲地概念營造，而非只用籠子圈養。

沈認為，新竹市立動物園改造成果有目共睹，不只新竹人，自己不少外地朋友都會因為小朋友想要來動物園，而一遊再遊來訪新竹，大家也給予好評。

沈慧虹說，她希望國民黨不要用政治意圖抹殺良好建設，最近不少市府建設全都被指的一無是處，不捨新竹市可能又要被指是破落城市了。