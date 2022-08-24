夏立言傳會面劉結一 侯友宜：黨中央應慎思、公開過程
國民黨副主席夏立言訪中，傳出將與國台辦主任劉結一、海協會長張志軍會面，外界關注新北市長侯友宜是否會呼籲黨中央踩煞車。侯友宜今日受訪表示，善意提醒黨中央在這個時機點須慎思，且過程應該公開透明，讓民眾可以了解。至於競總進度，他表示，找到比較適當的地點後會告訴大家。
侯友宜今日出席市政會議，被問及夏立言預計要會見中國官員，是否將呼籲黨中央踩剎車？侯友宜說，當時出發時不了解此行目的，他是善意提醒，黨中央在這個時機點須慎思，且過程應該公開透明，讓民眾可以了解。
另競選總部規畫進度，侯友宜說，會隨著選舉比較近的過程，找到比較適當的地點，會再告訴大家。至於會不會最後一個月才公布，侯友宜說，還在思考什麼時間點會更適宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言