夏立言傳會面劉結一 侯友宜：黨中央應慎思、公開過程

國民黨副主席夏立言訪中，傳出將與國台辦主任劉結一、海協會長張志軍會面，外界關注新北市長侯友宜是否會呼籲黨中央踩煞車。侯友宜今日受訪表示，善意提醒黨中央在這個時機點須慎思，且過程應該公開透明，讓民眾可以了解。至於競總進度，他表示，找到比較適當的地點後會告訴大家。

侯友宜今日出席市政會議，被問及夏立言預計要會見中國官員，是否將呼籲黨中央踩剎車？侯友宜說，當時出發時不了解此行目的，他是善意提醒，黨中央在這個時機點須慎思，且過程應該公開透明，讓民眾可以了解。

另競選總部規畫進度，侯友宜說，會隨著選舉比較近的過程，找到比較適當的地點，會再告訴大家。至於會不會最後一個月才公布，侯友宜說，還在思考什麼時間點會更適宜。