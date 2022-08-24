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國民黨：民進黨炒作抗中保台 卻放不下兩岸經濟紅利

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨今邀請農漁民代表舉行「農漁民心聲：兩岸對抗傷基層生計 盼對話交流 尋務實解方」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨今邀請農漁民代表舉行「農漁民心聲：兩岸對抗傷基層生計 盼對話交流 尋務實解方」記者會。記者劉宛琳／攝影

中國大陸暫緩部分台灣農漁產品輸入已嚴重衝擊農漁民生計，國民黨今邀請農漁民代表舉行「農漁民心聲：兩岸對抗傷基層生計 盼對話交流 尋務實解方」記者會，表達當前面臨的困境，呼籲執政的民進黨即便無法緩和兩岸對立情勢，也不應該阻擾民間良性對話的管道。

針對大陸當局暫停輸入的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚，國民黨文傳會副主委林家興指出，根據農委會農業貿易統計，2021年外銷「其他柑橘類」有2886公噸，銷往中國大陸2483公噸，占86%；「冰鮮白帶魚」2021年外銷9146公噸，產值994萬9000美元，全銷往大陸、外銷比率達100％。至於「冷凍竹筴魚」，2021年外銷4226公噸，中國大陸占2161公噸、外銷比率達5成。

林家興指出，根據財政部公布最新的海關進出口貿易統計，今年1至6月，台灣對大陸出口970.6億美元，較上年同期增 84.4 億美元，年增率9.5%，占總出口39.3%；對大陸進口452.7億美元，較上年同期增59.81億美元，年增率15.2%，占總進口20.7%。

林家興表示，從相關數據可以發現，儘管民進黨不斷炒作「抗中保台」，但在其執政之下，兩岸經貿往來依然相關熱絡。顯然不論出口進口，大陸皆是最主要的貿易夥伴，民進黨嘴巴喊抗中來獲取政治利益，手中卻放不下兩岸貿易的經濟紅利。

林家興強調，對於大陸當局的農漁產品報復行動，農委會以經費補助的方式啟動外銷、內銷、農漁民融資貸款及相關國際貿易手段等作為因應，但經費補助是一時的，即便有融資貸款，但農漁產品賣不掉，沒收入借再多錢也沒用，農委會的「解方」只是杯水車薪，無法解決根本性的銷售問題。

中華民國農會理事長黃瑞吉、頭城區漁會供銷部主任吳建明指出，「開拓其他市場，避免雞蛋放在同一個籃子裡」，是政府協助農漁民的重要工作之一；但兩岸關係的和平，讓區域的貿易往來穩定，更是農漁民維繫生計的基本之道，也是政府不可迴避的重要課題。

農漁民代表認為，如果蔡英文政府無法做到兩岸關係的正常發展，就不應該阻礙民間為維繫兩岸之間良性對話、人民彼此善意互動的努力。

國民黨則企盼副主席夏立言此次率團赴陸能充分反映台灣農漁民的心聲，儘速解決農漁產品輸入的問題；相信兩岸唯有持續溝通、互動，累積善意、互信，才能根本解決台灣農漁民的生計困境。

漁民 林家興 民進黨

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