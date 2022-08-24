夏立言訪大陸 馬英九：建立兩岸溝通管道對台灣有利

國民黨副主席夏立言率團訪大陸，引發蔡英文總統及綠營批評，大陸才大規模軍演，此時訪中讓台灣人失望。前總統馬英九上午到嘉義縣輔選縣長參選人王育敏表示，此時兩岸情勢非常緊張，能夠建立兩岸溝通管道，長期來看，對台灣有利。

馬英九說，兩岸關係越緊張，越有溝通必要，政府跟大陸老死不相往來，兩岸出現對立，對台灣不利，此時訪大陸，國民黨會遭受批評，但為了台灣，遭受批評也要忍受。

王育敏說，現在因為兩岸關係緊張，使得農漁民出口產品受阻，嘉義縣是農業大縣，有茶農向她反映，表達對秋節茶葉禮盒無法順利出口到對岸，感到擔憂，她表示，建立兩岸溝通管道很重要，縣長是地方父母官，幫助農漁民解決現在遇到的問題最重要。她當選，要做好農產行銷，讓農產可以銷到大陸，還可銷到海外新加坡等地區。