藍黨紀禁里長赴參選記者會 黃珊珊：他們很沒信心嗎？
台北市副市長黃珊珊預計本27日辭職，28日舉辦參選記者會，傳出國民黨祭出黨紀，下令黨籍里長不得出席。黃珊珊今受訪時說，「他們很沒信心嗎？」
國民黨嚴防自家里長28日當天出席黃珊珊的參選記者會，已經發出通知要里長們不要去，避免被黨紀處分。黃珊珊表示，每個人都有朋友，反問國民黨「他們很沒信心嗎？」至於參選記者會邀請誰、有沒有市府官員？黃珊珊說，「我們到時候會跟大家說明」。
另外，民進黨台北市長參選人勤跑內湖區參與基層活動，重踩黃珊珊票倉。黃珊珊則說，「我再說一次，選民是人不是樁，把人當成樁不好」，大家都是公平競爭努力爭取市民的認同，內湖科學園區在這20幾年，都是自己的好兄弟、好姊妹，大家平常心爭取認同，不要分類或撕裂。
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