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3+11遭疑無專家背書 黃珊珊：承認錯誤沒那麼難

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
黃珊珊說，病毒不會自己跑進台灣，不管3+11有沒有相關程序，病毒跑進來是事實，承認錯誤沒有那麼困難。記者鍾維軒／攝影
黃珊珊說，病毒不會自己跑進台灣，不管3+11有沒有相關程序，病毒跑進來是事實，承認錯誤沒有那麼困難。記者鍾維軒／攝影

外界質疑，去年3+11政策並無公衛背景的專家學者背書，就做出決策。台北市副市長黃珊珊今受訪時說，疫情期間有很多專家學者，只是意見有沒有被聽見，目前是拿不出關記錄，病毒跑進台灣是事實，承認錯誤沒有那麼困難。

黃珊珊表示，防疫期間有很多專家學者，只是他們意見有沒有被聽見，如果專家學者聽過了，當時放寬是立院協調，有無專家背書，目前是拿不出記錄，這才是大家的疑問。

黃珊珊說，3+11已經過了一年多，這件事還是成為羅生門，不管有沒有3+11，病毒不會自己跑進台灣，不管有沒有相關程序，病毒跑進來是事實，承認錯誤沒有那麼困難。

另外，吳思瑤抨擊去年北市府編列28億預算採購疫苗，結果一劑都沒買到。黃珊珊表示，可能要請吳思瑤去問陳時中，當時台北市長柯文哲親自去拜訪陳時中，部長說已經買了4千萬劑，叫北市府不用再買，有正式拜會記錄，「吳思瑤可能要問一下陳部長比較清楚吧」。

新冠肺炎 COVID-19 黃珊珊 2022大選 台北市長

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