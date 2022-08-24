「監院輕放陳時中」民眾黨團籲：3+11案資料送立院檢視

監察院日前公布國籍航空機組員返國檢疫措施放寬到「3+11」的調查報告。民眾黨立院黨團今天表示，「3+11」導致台灣進入三級警戒、萬人確診、800多人死亡，監察院不敢提糾正案，只說要檢討，明顯幫衛福部前部長陳時中護航，呼籲監察院應把「3+11」相關資料送到立法院，攤在陽光底下供大眾檢視，實現真正的公開透明。

民眾黨團總召邱臣遠表示，監察院報告證明「3+11」沒有任何會議紀錄，如此重大決策衛福部卻草率以對，足見政府散漫，如果沒有納入醫學專家意見，指揮中心就自己決定，就是政治凌駕專業。

民眾黨立委蔡壁如表示，監察院完全在護航行政院，只有提及衛福部應修法明定指揮中心作成決策的法定程序和備存文件，重重舉起又輕輕放下，監察權早已名存實亡。台灣監察權行使強度不足，變相限縮國會對行政權的監督效果，民眾黨去年提出廢考監的修憲方向，就是為了解決這種「假權力分立、真背書護航」的亂象。

民眾黨團呼籲，只喊口號無助釐清真相，政治也不該凌駕專業意見， 把資料全數攤在陽光下公開檢視，是政治人物負責的最低門檻，切勿再把說謊變成常態、隱瞞錯當負責。