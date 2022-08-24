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替夏立言澄清 朱立倫：沒有跟劉結一見面這回事

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影

國民黨副主席夏立言訪路是否會見大陸國台辦主任劉結一，國民黨主席朱立倫上午受訪強調，「我可以跟大家明確的說，沒有跟劉結一見面這回事」；如果要跟其他大陸人士見面，也會事前和大家說明，事後和大家清楚說明。

朱立倫特別提到民進黨前主席許信良昨天發出良心建言，蔡總統一定要要確保全民安全，如果只是為了選舉、政治利益，不斷修理在野黨，讓兩岸之間無法有任何對話，讓人民放在風險當中，國外的專家也無法理解。

對於許信良認同國民黨派夏立言赴陸，但黨內卻不太接受。朱立倫表示，不去最容易，不做也很簡單，因為國民黨知道去一定被罵，對國民黨不利，但國民黨作為負責任政黨，對台灣人民好；夏立言每天做的事，是解決台商、台胞、中小企業、農漁民的問題，這才是國民黨的目標，希望能夠可以和緩 兩岸氣氛，「這不是對自己好，是對台灣好」。

朱立倫強調，到目前為止夏立言的每一個座談會，一定是基於中華民國、民眾的立場，做該做的事情，說該說的話。

發中山獎學前哪裡來？會不會擔心又被民進黨追討黨產？朱立倫表示，民進黨窮盡一切手段，以違反民主、違反世界潮流的方式來追殺在野黨，但這這次中山獎學金是國民黨結合社會力量培養人才，如果民進黨連這麼都要追殺絕對不會容於這個社會。

而昨天是823砲戰勝利64周年，朱立倫表示，國民黨將以加強國防（defense）與不放棄對話（dialogue）的「2D戰略」，而昨天與日本學者見面是否也提出，朱立倫說，不管是日本學者或前幾天和美國專家會談，大家都贊成要要2D同時進行，要強化國防，但也 一定要有對話。

朱立倫強調，不只國民黨要有對話，美國和中國之間、日本和中國之間，或者台灣和大陸之間一定都希望有對話，對話交流就是降低衝突 、減少戰爭的最好方法，但民進黨只有1D，要大家上戰場，不斷要大家強化國防，但完全沒有任何對話、交流，連要交流對話都被抹紅、汙名化。

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