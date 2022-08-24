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影／中美會談不歡而散？ 秦剛會薛曼後雙方都不發言

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
中國大陸駐美大使秦剛。華盛頓記者張文馨／攝影
中國大陸駐美大使秦剛。華盛頓記者張文馨／攝影

中國大陸駐美大使秦剛23日會晤美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman），他在國務院停留約100分鐘，事後拒絕記者訪問就搭車離去；這是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，秦剛首次公開赴國務院拜會，中美雙方卻在會晤結束後超過6小時仍未發一言說明會談內容。

美國國務院和和中國大陸駐美大使館並未主動公布會談內容，截稿前也沒有回應記者的詢問。

美國之音引述國務院說法報導，兩人會談重點討論台海議題、美中使領館的外交運作、有關新冠病毒的限制措施，以及對阿富汗神學士官員的旅行禁令。

這是美國國務院自秦剛上任以來，第三度公布秦剛拜會行程；首次是去年8月秦剛抵達華府不久後的拜會，第二次是今年3月拜習通話當天，第三次雖未言明會晤主題，但事前多預料裴洛西訪台將成為談話焦點之一。

秦剛過去兩次步出國務院時都停下接受本報記者訪問，但這次秦剛快步走出國務院後，記者詢問會談氣氛、是否談及台灣議題，秦剛均閉口不言，說了聲「謝謝大家」後就搭車離去。

在裴洛西訪台以來，秦剛與白宮和國務院官員均保持聯繫，華盛頓郵報和美國有線電視新聞網（CNN）5日均報導，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）召秦剛入白宮，發出外交照會譴責中方軍事行動和北京對裴洛西的制裁行動。

中方當時稱，秦剛完全拒絕美國對中方軍隊反制作為的「譴責」，並指美國是台海及區域和平穩定的「麻煩製造者」，解決危機的唯一途徑是美國立即「糾正錯誤」，消滅裴洛西訪問帶來的巨大影響。

秦剛16日邀請部分美國媒體座談，抗議美國國會議員接力訪台，指「部分美國人士尚未認知並且修正他們的錯誤」，若華府在議長訪台後還不展現克制，將會開啟新一輪的緊張，氣候變遷與核安全議題也都免談。

秦剛說，中方將把以後的美國對台軍售、官員訪台或海上行動都視為挑釁，這將使雙邊關係不穩定，且影響其他雙邊議題的進展，中方將被迫回應。

裴洛西

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