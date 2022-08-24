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洪孟楷：疫苗採購連保密期限都「保密」 在遮掩什麼？

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委洪孟楷表示，他以正式公文索資要索的不是內容，而是保密期限，看雙方當初簽約是否就是約定30年，結果「連保密期限也『保密』」。圖／取自洪孟楷臉書
國民黨立委洪孟楷表示，他以正式公文索資要索的不是內容，而是保密期限，看雙方當初簽約是否就是約定30年，結果「連保密期限也『保密』」。圖／取自洪孟楷臉書

疫苗採購合約保密持續延燒，國民黨立委洪孟楷在臉書表示，身為民代代表人民監督政府天經地義，既然衛福部、陳時中、王必勝等人都推給合約簽訂有所謂「保密條款」，但竟然連要詢問，到底個別跟每個廠牌疫苗簽約的保密期限也不提供，到底在遮掩什麼？

洪孟楷表示，他以正式公文索資要索的不是內容，而是保密期限，看雙方當初簽約是否就是約定30年，結果「連保密期限也『保密』」。所以合理懷疑根本沒有所謂保密期限，一切都是民進黨政府自己說了算，從上到下都在遮掩，400多億是人民的納稅錢，不是民進黨政府的私房錢。

洪孟楷指出，無論AZ、BNT、還是莫德納，在跟歐美各國簽約，也沒有聽聞有所謂的保密30年規定，更不會因為單價價格被媒體披露後就無法繼續提供販售疫苗。反觀，這樣的黑箱只在台灣有，到底是疫苗廠商對台灣特別嚴苛？還是衛福部自己加諸的條件？或是從頭到尾根本沒有所謂保密30年的規定，一切都是單方面陳時中、王必勝說了算。

洪孟楷說，過去論文門有全黨救一人為林智堅開脫，現在疫苗採購門又看到全政府機關都為陳時中圓其說，審計單位、財主單位難道沒人有意見，400多億的公帑支出，卻連最基本的單價都不知道，怎麼核銷？他要求衛福部別再閃躲，公開過去2年我國採購疫苗各廠牌單價，這是政府應該向人民交代清楚的事。

疫苗 洪孟楷 2022大選 台北市長 陳時中

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