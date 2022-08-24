憶台贈日口罩 日眾議員古屋圭司感謝：台日患難見真情

日本國會跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員和日華懇事務局長木原稔眾議員今早拜會立法院，由立法院院長游錫堃及朝野黨團代表接待。古屋圭司在致詞時提及，台灣曾在兩年多前疫情緊急時刻，捐贈日本兩百萬枚N95口罩，台灣、日本之間已形成「患難見真情」般的情誼。

民進黨立委邱議瑩、郭國文，時代力量立委陳椒華，民眾黨立委蔡壁如及台灣日本關係學會秘書長周學佑等人都在立院接待古屋圭司。

古屋圭司表示，當時蔡英文總統代表台灣送的口罩，都在一週內，分發給專門治療新冠肺炎醫院及特殊孩童學校，聽說後來有幾千封來自日本的Email和賀卡，寄到台灣的總統府表達感謝。

古屋圭司也指出，近期中國對台灣的威嚇，世界都清楚，而日本前首相安倍晉三倡議的「自由開放印太」已成為世界基準。古屋圭司也以台語說「台灣有代誌、日本有代誌」，重申「台灣有事就是日本有事」，已是日本、美國等普世價值國家的認知。

游錫堃致詞時表示，感謝古屋圭司、木原稔等日華懇成員大力友台，也感謝日本去年疫情即時捐贈疫苗給台灣，且在中國對台灣不斷文攻武嚇時，日本也持續聲援台灣，希望未來能與日華懇全體國會議員一同努力，繼續深化台日邦誼，共同捍衛自由民主價值與印太地區的和平穩定，。