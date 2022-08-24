【專家之眼】先闖禍再嘴夏立言訪陸 民進黨執政真輕鬆

在兩岸交流中斷兩年多後，國民黨夏立言訪團先在防疫旅館關十天，再在酷暑下，展開曾於一天內連跑三個城市，四處聆聽在陸台人心聲的辛勞旅程。相對於此，執政的民進黨則因選情不佳，密集監督沒錢無權的在野黨訪陸團。他們的理由是否充分？對目前惡劣兩岸危機又提出了什麼解決辦法？台人應該要審慎觀察。此外，在高層如此不辭辛勞情況下，國民黨內部卻還出現雜音。如果連自己人都不能了解苦心，又怎能苛求外界明白此行重要性？藍營未來恐怕也該好好重新建立共識才是。

民進黨對訪團的指教，包括說他們影響內部團結、混淆國際視聽，也「建議」訪團向中共表達中華民國存在事實、對軍演抗議、反映與統一白皮書不同的立場云云。總而言之，是要全台準備跟中共硬碰硬。

多數台人不會想要面對兵凶戰危局面。尤其新加坡總理李顯龍剛在國慶演說中，點名「最近最令人擔憂的驟升的台灣緊張局勢」，要認為這個區域不會爆發戰爭的人必須「現實一點」。戰爭腳步逼近，令人憂心。

目前局勢雖說是美眾院議長裴洛西訪台引發，但據外媒報導，中共早在事前就大量向美發出警告，稱可能採取何種報復。美國國防部、印太司令部和白宮國安會也相信中共不是虛言恫嚇，因此建議裴避開台灣之行，但她表明兩種情況才會重新考慮，一是拜登要求，二是蔡英文撤回邀請。

拜登最近民調聲望不高，不開口可以理解，但台灣一般民眾是到裴洛西行前幾天才知道可能來訪，蔡政府完全可以在事前評估利弊得失，配合美國行政部門考慮，卻不這麼作。搞到現在別說ADIZ，連海峽中線亦不可保，失去這麼重要的軍事緩衝，結果也沒換到什麼戰略資產，這個政府闖下大禍，卻還要大家配合，邏輯未免奇怪。

而從目前跡象看來，執政黨也沒想解決問題。因為要處理危機，政府該有軟硬兩手準備，分進合擊，這也是蔡在回應中共實彈演習後說「台灣永遠開放對話」原因。結果在軍事上低調以對也就算了，中共不理蔡的喊話，綠營也沒想繞彎借勢對話緩解衝突，只叫藍營一起硬起來嗆聲。民進黨不懂中共，卻要把全台拖下水。

說他們不懂，是因為綠營要朝野一起硬起來的邏輯，來自於過去在野黨主席蔡英文的夢想：只要該黨選舉獲得多數台灣人民支持，「連中國都會朝民進黨方向來調整。」然而，從蔡2014年講出那句話到現在，國民黨曾多次被打趴在地，中共靠到民進黨這邊來了嗎？沒有。只看到兩岸敵意螺旋升高，從馬政府時期台灣最美的風景是人，到現在蔡政府成了中共團結大陸人民，忽略內部經濟問題的理由。

其次，他們也不了解「見面三分情」的重要。這個道理連美國人都懂，因此一直想安排拜登與習近平的親自會面。這是兩人可能在11月於G20峰會見的原因。相對於此，民進黨卻不在乎兩岸沒有溝通管道，對可能擦槍走火的情況不負起責任，還要求國民黨也隨民進黨調子表態。

由於軍演對台海和平現狀破壞至鉅，相信國民黨會對此做出相應處理。但台人也要了解：民進黨的「建議」沒有實力作支撐，不會得到任何實益。而國共雙方的見面溝通，應該是從2020年2月，台灣全面禁止陸港澳人士入境就已中止，兩年多來，兩黨聯絡管道雖然不至中斷，但在相關人事更迭，因不熟悉造成的「類誤會」，恐怕需要重新啟動見面互動，才有恢復互信的可能。

這些「類誤會」包括5月時，中共國台辦願提供台企洽商採購抗原檢測快篩試劑協助，國民黨朱主席受訪時反問陸委會「見縫插針」的回應，被部分陸媒批評，以及6月朱主席訪美行程，對九二共識換個方式的說法，又引起對岸不少人士的異音。

至於新人事的陌生，也需要時間熟悉。例如在此行裡，國民黨訪團多數成員是在新位置，而中共方面，以訪團表定訪問地區的中共台辦官員為例，福建、上海台辦主任也已換人，這些新對象溝通建立信任都需要時間。因此外界對於訪團能帶回什麼政治議題的解決方案，恐怕也不用多想。

面對中共與美國對抗日益激烈情況，台灣實在沒必要湊一腳。國防部近日預告修正兵役體位區分標準，提高免役門檻，等於暗示跟民進黨政府團結，就是準備打仗。中華民國國民不會吝於保護國家，但和平未到絕望時期，為何要放棄和平？兩岸因為疫情中斷實體交流已久，當務之急，應該是重建互信，為未來打開一條緩衝道路。在野黨此行應該專注於重建互信、辦好照顧台人實事、繼續先經後政路線。至於民進黨政府，也請少點政治口水，多以行動推進國計民生吧。