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日眾議員古屋圭司訪台行程滿檔 今赴五指山祭拜李登輝

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
日本眾議員古屋圭司（左二）率領「日華議員懇談會」成員訪台，今天下午前往五指山公墓祭拜前總統李登輝。圖／李登輝基金會提供
日本眾議員古屋圭司（左二）率領「日華議員懇談會」成員訪台，今天下午前往五指山公墓祭拜前總統李登輝。圖／李登輝基金會提供

日本議員古屋圭司率領「日華議員懇談會」成員訪台，今天下午前往五指山公墓祭拜前總統李登輝。李登輝基金會表示，古屋圭司一行約午後3時20分抵達五指山國軍示範公墓特勳區弔唁，隨後在貴賓室進行交流。李登輝基金會執行長鄭睦群代表董事長李安妮致意，也再次對日本前首相安倍晉三離世表示哀悼。

古屋提到，他曾在1996年訪台，當時的總統就是李登輝，李當時向古屋表示，很希望台灣故宮的國寶能在日本展出，但礙於國際情勢困難重重，文物亦有被扣押的可能。他也提到，這件事情他不但放在心上，返國後更積極進行相關法規的制定。2011年3月，日本國會通過「海外美術品等公開促進法」，該法案規定主辦單位可向日本政府提出申請，經日本文部科學省與外務省協商後，可由文部科學大臣指定外國美術品免遭強制執行、假扣押或假處分。而「海外美術品等公開促進法」的制定，即是「日華懇」與「日台安保經濟研究會」等國會議員組織共同促成的結果，也讓故宮的文物在2014年6月首度赴日展覽，可謂外交一大突破。

古屋指出，這該法案是為了實現當時李登輝的期待，為此費了不少心思，因此他也戲稱「海外美術品等公開促進法」為「古屋法案」。

眾議員木原稔則回憶多年前來台時，曾經拜會李登輝，得到李登輝許多寶貴的指導。但印象最深刻的，是他與李登輝及夫人曾文惠，三人一同唱「卡拉ok」，高歌日本已故歌星美空雲雀的名曲。木原很感動，因為當時他只是一位年輕的眾議員，但李登輝完全沒有架子，令他至今依舊懷念那時的場景。

對於台日的未來，鄭睦群指出，雖然兩國之間沒有正式的「邦交」，但彼此緊密的友誼早已超越多數「邦交國」，並且相信未來將持續攜手前面共同道路。對此，古屋表示認同，並聲明將繼承安倍的遺志，持續深化兩國的關係。

李登輝 日本 議員

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