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許信良：執政黨應化解內部敵對 不應追殺夏立言訪陸
國民黨副主席夏立言率團訪問中國大陸，引發國內正反不一評價。民進黨前主席許信良今天表示，多數台灣人民不贊同國民黨的兩岸立場，但也不認為民進黨應該用追殺的態度，面對不一樣的意識形態，若民進黨要繼續在中央執政，應該解決台灣內部藍綠對抗，幾乎變成兩個敵國的危機。許說，桃園市長鄭文燦任內刻意擺平藍綠敵對，是正確方向。
許信良指出，美中對抗越升溫，兩岸對抗就會越激烈，兩岸關係不可能脫離美中框架，就算國民黨執政，也不可能脫離此原則，這也是國民黨處境的困難，因為台灣人民有敵意對象是中國大陸，不是美國。
許信良表示，夏立言率團訪中引發輿論反彈，民進黨不應該予以追殺，因為越是面對中國大陸威脅，台灣就越要解決內部問題，要像正常民主國家裡面的兩個政黨，而不是現在藍綠對抗幾乎變成兩個敵國，甚至有國民黨支持者會認為，寧肯支持共產黨也不支持民進黨。
許信良說，現在想要改變現狀的是中國大陸，因此緩和兩岸關係是對岸的責任，不是台灣；但對於台灣內部，執政者有責任化解藍綠的敵對。鄭文燦是一個很特別的人，過去桃園政黨結構和雙北市一樣，本來就是藍大於綠，但經過鄭文燦執政8年，刻意地去擺平藍綠的敵對，說不定因為他這麼做，會讓桃園的選民結構有所改變，這是一個重要的政治工作，也是正確的努力方向。
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