朱立倫又與日訪團見面 強調友日、深化合作

國民黨主席朱立倫在臉書表示，今日與「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員及木原稔眾議員、東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博教授、國防研究院駐點研究學者加藤洋一與日本東京大學特任研究員黃偉修會面。他強調，他近幾個月多次與來自日本的朋友們會面，就台日關係與東亞區域安全議題充分討論，促進雙邊友好關係、也深化合作信賴與共識。

朱立倫表示，國民黨長期以來主張「親美、友日、和陸」的中道理性路線，身為黨主席，他有責任將黨的路線帶回正軌；在「親美」方面，我國與美國共享相同的民主自由價值，就如同日本自民黨也與美國維持親近的關係。

朱立倫說，在「友日、知日」方面，自前總統蔣中正時期至今，國民黨均與日本自民黨維持友好的關係，包括民間交流、經濟、科技、教育等面向都與日本保持穩定的互惠合作，這樣長遠的關係對於維持區域的和平穩定有著正面的作用。

朱立倫表示，來訪的朋友們也相當關心兩岸關係。他強調，國民黨採取「和陸」方針，也堅定捍衛中華民國，守護臺灣民主自由、維護區域和平，並推動以「國防」（Defense）和「對話」（Dialogue）的「2D戰略」，是對台灣與區域近鄰較為穩健可靠的方案。