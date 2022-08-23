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許信良：民進黨地方選戰難有進展 桃竹守成不易

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前主席許信良。本報系資料照
民進黨前主席許信良。本報系資料照

民進黨前主席許信良今天表示，不認為民進黨在地方選舉會有重大突破，席次很難判斷，但現今綠營執政，政治版圖還是藍大於綠的桃園市、基隆市、新竹市要保住確實不容易，台北一對一也不會贏，「三腳督」則很難說。

許信良分析，整體國安情勢對民進黨有利，綠營可以在中央執政；但地方選舉時，人民可能會對執政黨產生制衡的想法，加上國民黨現在地方執政上本就有優勢，因此此次選舉，民進黨要翻盤並不容易。

許信良說，兩岸關係受美中關係影響，在中國積極想改變台灣現狀的同時，台灣必然只能選美國這邊站，沒得選擇；同理，選民支持民進黨在中央執政，也是很必然的事情。

許信良表示，縱使國安情勢對中央執政的民進黨有利，但中央選舉與地方選舉並不相同，民進黨在地方選舉不一定能夠取得優勢。現在人民普遍確實不贊成國民黨的兩岸立場，所以不放心讓國民黨在中央執政，但基於民主制衡原則以及過去經驗，不少選民會在地方選舉投給國民黨，不讓民進黨在每一次選舉都這麼容易。

許信良指出，更何況國民黨現在在地方執政本來就占優勢，就過去經驗，年底民進黨要翻盤不容易。選民越不放心國民黨在中央執政，就會在地方上幫助國民黨，這是民主智慧、選民智慧。

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