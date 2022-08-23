派林佳龍困侯友宜？葉元之預言蔡英文交換條件

民進黨新北市長參選人林佳龍今說，新北這一役，蔡英文總統指定他在一壘，別讓新北市長侯友宜上壘，否則他可能會跑回本壘得分。新北市議員葉元之說，林的言下之意就是蔡總統認為，侯選上新北市長後，就會選上總統，才希望林來新北阻止他。葉也預測蔡總統以行政院副院長作為交換，才讓林來選新北市。

林佳龍今日在「台派社團支持林佳龍參選新北市長大會」表示，新北這一役，蔡英文黨主席指定他在一壘，別讓侯友宜上壘，否則侯友宜可能會跑回本壘得分，引發聯想。林佳龍後續解釋，他來參選不是要牽制任何人，而是要做好「新北大翻新。」

葉元之則說林「不演了」，他自爆選新北市長的目的，就是為了阻止侯友宜選總統。他當初一心只想當台北市長，還說過跟「新北沒淵源」、「沒有準備」拒選，結果一夕之間忽然又說要選新北，外界很好奇他後來要選新北的原因是什麼？得到什麼交換條件？

葉元之說，林佳龍的言下之意就是，蔡總統認為侯友宜選上新北市長，就會選上總統，所以希望林佳龍選新北市長，阻止侯友宜選總統；而林佳龍為了選舉所提出的政見及口號，葉元之認為不用太認真看待，畢竟「心不正的渣男為了騙財騙色，總是會說些甜言蜜語。」

至於林佳龍得到什麼交換條件，葉元之預測是行政院副院長，「畢竟只有夠大的官，才能讓林佳龍甘為犬馬，做蔡英文總統的馬前卒。