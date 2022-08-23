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接待胡佛研究所訪團 江啟臣：兩岸對話不代表屈從、降服

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委江啟臣今在立法院接待美國史丹佛大學胡佛研究所訪團。圖／取自江啟臣臉書
國民黨立委江啟臣今在立法院接待美國史丹佛大學胡佛研究所訪團。圖／取自江啟臣臉書

國民黨立委江啟臣今在立法院接待美國史丹佛大學胡佛研究所訪團。江啟臣表示，訪團成員十分關心兩岸之間是否有對話可能，以及對話的條件與目的是什麼。他認為，兩岸不能沒有對話，美中至今也仍在對話，因為透過對話，各方才能了解紅線在哪，避免危機變成衝突。但對話不代表屈從，更不是降服。

江啟臣指出，率團訪台的上將埃利斯（James O. Ellis Jr.）和他、和台灣都十分有緣。埃利斯來自南卡羅萊納州，他則是南卡大學博士畢業；1996年台海危機，他在金門海龍部隊服役，埃利斯則擔任美軍航母戰鬥群司令，於台海巡弋。

江啟臣說，作為第3次台海危機的參與者，在8月23日這天，他們自然不約而同討論到日前中共大規模軍演所造成的後續效應，包括台灣的軍事準備狀況、中共20大後的情勢、兩岸的危機管控處理，以及未來可能的發展。

江啟臣表示，就目前兩岸情勢來看，除需要對話，台灣同時也需要增強嚇阻。因為和平也需要靠實力，有實力才能確保和平。對台灣來說，維持對話空間與強化嚇阻能力，兩者缺一不可。他相信，在歷經第4次台海危機後，各方必須要有所調整，設好護欄。

江啟臣說，中華民國作為國際社會一份子，絕對有能力和意願，為區域和平繁榮穩定，盡責盡心。也希望造訪的美國友人，能把台灣民眾追求和平的意願，帶回華盛頓。期許美方未來能將承諾轉化為具體行動，在經貿、安全、國際參與，甚至是能源安全上有進一步的合作，讓台海回到穩定和平現狀。

江啟臣 台海 美國

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