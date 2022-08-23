蔡總統南下慰問2位殉職警員家屬 親自聆聽意見

台南殺警案震驚社會，蔡英文總統今天下午也提前慰勉國軍部隊行程，專程南下慰問2位殉職員警家屬，大約下午約4時15分抵達台南市殯葬管理所，除了親自向兩位殉職員警上香致意，還花將近半小時與家屬慰問，親自聆聽他們的意見，對於警方能夠迅速逮捕嫌犯，蔡英文表達十分欣慰，也當面慰勉台南市警方的辛苦，蔡總統還一一向家屬們當面致意慰問，也表示政府將會盡最大的努力做好未來的撫卹事宜。

總統府發言人張惇涵今表示，昨天發生的台南殺警案，在警政單位不眠不休查緝下，已於今天凌晨將嫌犯逮捕到案。蔡總統除感謝辛苦執勤的警察同仁，今早也已指示行政院及相關部會，依法嚴查嚴辦，並推動警械使用條例加速修法，持續強化警察同仁執勤所需之設備，並同時通盤檢討外役監標準。 蔡英文總統（左二）親自南下慰問2位殉職員警家屬，並向殉職員警的靈堂上香致意。記者劉學聖／攝影 蔡英文總統親自南下慰問2位殉職員警家屬，並到凃明誠與曹瑞傑靈前上香致意。記者劉學聖／攝影 蔡英文總統（左）親自南下慰問2位殉職員警家屬，並與殉職員警曹瑞傑的哥哥會談許久。記者劉學聖／攝影 蔡英文總統親自南下慰問2位殉職員警家屬，包括台南市警察局長方仰寧（左起），警政署長黃明昭，內政部長徐國勇等人在場迎接。記者劉學聖／攝影