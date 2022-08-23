前美軍戰略司令埃利斯訪台 主張加強台灣自我防衛能力

蔡英文總統今天上午接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」專家學者訪問團，前美軍戰略司令部司令埃利斯致詞時表示，訪團此行主要目的是為了傾聽和學習，同時也要重申美國人民對於深化台美合作的持續承諾。根據「台灣關係法」，這項合作包括加強台灣的自我防衛能力及加強美國嚇阻和抵禦台海任何訴諸武力行為的能力。

埃利斯指出，訪團此行相當關切台灣及印太地區備受威脅的和平穩定，也十分關切全球所仰賴的半導體及其他供應鏈，正遭遇越來越大的安全挑戰。比起以往，他們更加認為，美國和其他國家的個人及機構，一定要表明支持台灣作為自治民主政體有其存在的權利，與台灣活躍的民間企業合作，尤其在高科技領域，並且一定要與台灣富有創造力和熱愛自由的人民保持密切聯繁及團結。

埃利斯也特別感謝台灣政府，特別是外交部協助安排訪團與台灣政府及民間多位領導人會面，並確保在訪台期間有機會聽取跨黨派及各方觀點的意見。他說，畢竟，民主與專制之間的核心差異，就在於民主擁抱多元主義並承認一個基本事實，「那就是沒有任何領導人或政黨，能夠壟斷真相或假裝他們就是真相」。台灣作為冷戰後世上最自由的民主政體之一，不是一蹴可幾，也因此才會在美國和世界各地廣受敬佩，並獲得廣泛深厚的支持。

埃利斯提到，訪團此行主要目的是為了傾聽和學習，同時也要重申美國人民對於深化台美合作的持續承諾。根據「台灣關係法」，這項合作包括加強台灣的自我防衛能力，以及加強美國嚇阻和抵禦台海任何訴諸武力行為的能力。誠如蔡總統提到，要達到有效的自我防衛不只要有軍事能力，還必須展現明確的準備和意願，並且要在眾多層面上保持警惕，以應對恫嚇、假訊息和灰色地帶攻勢。

埃利斯說，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，這些任務更加迫在眉睫。必須從俄烏衝突當中吸取適當的教訓，了解如何有效嚇阻、了解威權統治者為遂行其政治目標而誤判情勢可能造成的影響，並且了解可以如何運用並分配大量小型、致命、有韌性的武器，以用來擊退強大的侵略者。

埃利斯表示，同時也要探索並發揚台美互利互惠的合作領域，包括高科技、製造、公衛、教育、能源、氣候、貿易以及其他交流。此外，人民與人民之間的合作要成功且長遠，必須基於共同的價值，尤其是開放社會所堅守的民主、言論自由及法治，這些價值對台灣未來長遠的安全至關重要，也不容小覷。

最後埃利斯表示，訪團很期待聆聽和學習，並將善用此行所學的知識，來思考如何提供最好建議給美國去協助維護台海和平，以及台灣還有整個印太區域的自由與繁榮。

訪團一行尚包括胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）、傑出訪問學人博明（Matthew Pottinger）、前美國駐俄羅斯大使麥克弗爾（Michael McFaul）、前美國駐葡萄牙大使史帝文森（Thomas Stephenseon）。