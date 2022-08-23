蔡英文：64年前823戰役宣示捍衛國家決心 現在也一樣

蔡英文總統今天上午接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」專家學者訪問團，她致詞時指出，64年前的八二三戰役向世界宣示，任何威脅都無法撼動台灣人民捍衛國家的決心。過去如此，現在是這樣，未來也是一樣。

她期盼強化民主夥伴的結盟力量，共同防禦威權國家干擾，攜手捍衛區域的和平穩定，也希望進一步深化台美各領域合作關係，為雙方人民創造更大的穩定及繁榮。

蔡總統致詞時首先歡迎訪團來到台灣。她說，近期以來，有許多美國重要人士來訪，今天，又有埃利斯（Admiral James O. Ellis Jr.）將軍率領的胡佛研究所訪團來到台灣。在這個關鍵的時刻，訪團不遠千里而來，格外具有意義。

蔡總統指出，胡佛研究所是美國公共政策最具影響力的智庫之一，也是美國政府制定政策的重要參考，更是國際社會了解台海局勢的權威管道之一。尤其，胡佛研究所將中國威脅列為首要研究核心議題，並將台灣計畫納入國家安全專案小組，使得台灣相關議題受到更廣泛的討論，也讓台灣獲得更多的認同與支持，她要特別表達對胡佛研究所團隊的感謝。

蔡總統提到，今年俄羅斯入侵烏克蘭已經顯示，威權主義正在不斷擴張。烏克蘭人民挺身而戰、捍衛家園，給了全世界一個重大的啟示，那就是「民主、自由必須要靠自己來守護」。

蔡總統說，64年前的八二三戰役，因為台灣軍民團結一致，守護住台灣，才有今天的民主台灣。這場保衛戰也向世界宣示，任何的威脅，都無法撼動台灣人民捍衛國家的決心。過去如此，現在是這樣，未來也是一樣。「我們也會向世界證明，和平、安全、自由、繁榮，台灣人民有決心也有信心守護。」

蔡總統指出，這一陣子，中國在台灣周邊區域進行軍演，已經對台海及區域的現況造成極大的威脅，包括周邊區域國家及全球民主夥伴，都提出強烈的關切。「但也正因為如此，這些挑戰更提醒我們，民主夥伴之間應該要強化結盟的力量，共同防禦威權國家的干擾，並且攜手捍衛區域的和平穩定。」

蔡總統感謝包括美國在內的G7（七大工業國組織）國家，在國際上對台灣的堅定支持，也再次的強化了我方自我防衛的決心。她說，台灣位處於威權主義擴張的最前線，「我們不斷強化國防自主能力，也將會和美國在這方面持續合作。」

蔡總統強調，因應全球威權主義的擴張，台美雙方更應該一起，打造更安全、具有韌性的供應鏈，這也是我方目前重要的任務之一。

蔡總統提到，就在上個禮拜，台美雙方同步宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」的協商談判。透過這個平台，希望進一步邁向高品質的台美貿易協定，並且深化台美在各領域的合作關係。相信未來，這樣的合作可以吸引更多國際投資來到台灣，也會為台灣提供更多誘因，前往美國進行投資布局。這樣的互利雙贏，能夠為臺美雙方的人民，創造更大的穩定及繁榮。