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接見日本眾議員訪團 賴清德：在中國軍演時刻傳達友誼

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午接見日本眾議員、「日華議員懇談會」會長古屋圭司訪台團。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午接見日本眾議員、「日華議員懇談會」會長古屋圭司訪台團。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午接見日本眾議員、「日華議員懇談會」會長古屋圭司訪台團，他致詞時說，感謝古屋在中國軍演關鍵時刻，率團訪問台灣，向國際社會傳達日本對台灣的友誼。他也說，期望「我們這一輩」能承繼前總統李登輝、日本前首相安倍晉三的遺志，更加緊密合作，讓台日兩國感情更好，發揮印太和平穩定的力量，創造兩國經濟發展，造福兩國人民。

賴清德致詞時首先對安倍晉然離世傳達台灣人民最深切的哀痛之意，也向家屬再度表達慰問，「我們永遠不會忘記安倍首相對台灣的幫助跟支持」。

賴清德說，台灣社會自動自發於8月20日在台北世界貿易中心的國際會議廳，舉辦安倍前首相的追思音樂會，約有2、3千人參加，場面非常隆重、也非常盛大，這代表台灣社會對安倍的感激，沒有因為安倍的離世而停止，永遠感謝安倍首相。

賴清德認為，正如日本前副首相麻生太郎在哀悼文中所說，安倍不僅振興日本，也再度把日本推向國際舞台，贏得國際社會的尊敬，這在日本歷屆首相裡面是難得的成績。安倍離世後，包括台灣、美國等許多國家都下半旗表示哀悼，顯示安倍的印太安全戰略，不會因為離世而中斷，反而會匯聚更大的能量，在印太和平穩定上發揮更大效果，「希望大家一起努力」。

賴清德表示，古屋此次在中國軍演關鍵時刻，率團訪問台灣，向國際社會傳達日本對臺灣的友誼，此行也是古屋第5次晉見蔡總統，可見日華懇對台灣的支持。

賴清德指出，日華懇在古屋帶領下，在今年通過「2022年度基本方針」決議文，強調台海和平與穩定的重要性。他也感謝日本政府，在台灣遭逢疫情最困難的時候，捐贈420萬劑疫苗，不僅保護台灣人民健康，也穩定台灣社會的發展。

賴清德認為，古屋是日本非常傑出的政治家，也是日本政界重要領袖，非常希望能藉由會長的影響力，讓台日關係愈來愈穩健。「也期望，我們這一輩能承繼李登輝前總統、安倍前首相的遺志，更加緊密合作，讓台日兩國的感情更好，發揮印太和平穩定的力量，創造兩國經濟發展，造福兩國人民。」

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