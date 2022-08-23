古屋圭司：太平洋島國與中國建交 日本強烈告誡別上當

蔡英文總統今天早上在總統府接見日本眾議員古屋圭司率領的「日華議員懇談會」訪團，古屋圭司表示，太平洋島國基於短期經濟利益才選擇與中國建交，日本強烈跟太平洋島國告誡「不要上當」。他致詞時，也再度針對台灣高鐵採購案表達「日本會對台灣高鐵持續做出貢獻」。

古屋圭司表示，台海和平穩定不僅攸關日本安全保障，也是攸關國際社會安全穩定的重要基礎。跟俄羅斯侵略烏克蘭的情形如出一徹，中國以美國眾議院議長裴洛西訪台為藉口發射飛彈，朝日本經濟海域發射飛彈，所進行軍事上的威嚇，這些做法對共享民主普世價值的台灣人和日本而言無法接受。中國頻繁威嚇之下，蔡總統沉著冷靜應對，個人給予高度肯定及敬意，不中中國挑釁的詭計，這樣的做法對台灣一點好處都沒有。

古屋圭司也說，蔡總統日前在推特上也強調不會升高緊張與中國對峙，相信日美兩國與國際社會緊密合作，必須阻止中國改變現狀的做法。

古屋圭司表示，世界上的戰略情勢變動已經開始，例如日印美澳四國組成經濟安全對話（Quad），英法也高度關注，這些有志一同的國家會在自由開放情況下加強合作。

古屋圭司也提到，之前跟台灣有正式外交關係的太平洋島國，包括吉里巴斯跟索羅門群島日前與台灣斷交，這些國家或許是基於短期經濟利益才選擇與中國建交，但中國是就本身利益來考量，給予這些國家過度的貸款，片面用援助名義給這些國家吃甜頭，最後會中了中國陷阱。

古屋圭司說，對於這樣的事態，日本也強烈跟太平洋島國告誡「不要上當」，日本政府主辦的每三年一次的日本、太平洋島國高峰會，已經舉行過9次，包括人才培育等，都是站在對方立場提供相關協助，下一次高峰會將就經濟安全保障及安全防衛問題列入議程。「透明海洋一但遭受汙染就很難恢復原來的模樣，因此日本完全站在太平洋島國的立場，未來也會透過相關援助，相信堅守這樣的理念，會讓這一片海洋維持透明。」

隨後古屋圭司用台語講了兩次「台灣有事，日本有事」，他說，這是安倍想要表達的事情。

至於日方希望台灣高鐵能採購日本車廂一案，古屋圭司也說，在跟副總統賴清德會談時有提到，新幹線完全是利用安全優先來設計製造，台灣的高鐵也是如此，台灣高鐵是台日兩國堅固友誼的具體象徵，安倍才不幸罹難，未來台日要攜手合作，日本會對台灣高鐵持續做出貢獻。方才蔡總統致詞時說，「患難見真情」，過往台灣向日本提供口罩，日本也提供疫苗，這是最具體象徵，未來台日關係將更穩固發展，「日華議員懇談會」將從旁協助推動。