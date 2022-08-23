政黨黑手伸入網路 時力立委同聲開戰

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

先有「鏡電視執照案」，後有「數位中介法」，黨政黑手插手言論自由，劣跡斑斑！親綠的時代力量立委邱顯智23日表示，數位中介法宣稱參照歐盟法規，但其實歐盟根本沒有「加註警示」的規定。同黨立委王婉諭也呼籲，面對到資訊戰、假訊息氾濫的狀況，政府不應閉門造車，應廣納各界的專業與意見。

蔡主席曾反對馬政府<P>

在記者會前，立委們先領大家閉目為台南員警死亡案致哀一分鐘。

默哀後，邱顯智指出，數位中介法草案規定，要求業者對謠言或不實消息「加註警示」，NCC解釋說，數位中介法號稱參照歐盟與英國的法規，但其實歐盟法規是要求影音平台業者提供有效的工具，協助使用者進行媒體識讀，根本不是強制業者加註警示，怒批「該規定根本是獨步全球」。

他強調，「言論自由應保障批判監督政府的權利」，但數位中介法卻是背道而馳。邱顯智指出，總統蔡英文也於2013年擔任主席時，曾反對馬政府的《電信法》修正草案時，強調「使用網路發表意見，接受資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪」。他質問，「蔡英文總統是否記得蔡主席所說的話？」

王婉諭表示，「時代力量不是反對網路治理」，而是針對謠言與不實言論的管制措施，不僅在實務上不可行，更導致行政機關過度擴權。她呼籲，平台業者形式多元，更有許多跨國企業，是否在台設立公司也會影響法規的拘束力，牽涉層面複雜，政府不應該閉門造車，應加強與業者跟學者溝通，廣納各界意見。

早有伸手媒體的劣跡

除了數位中介法之外，政府插手言論自由的事件，早有紀錄。陳椒華指出，先前就多次質詢鏡電視的申請核可，質疑有黨政黑手介入媒體的情形。而過往NCC主委陳耀祥否認護航鏡電視。

她指出，行政院長蘇貞昌也一再否認干涉NCC，表示「該機構是獨立機構，是依法行使職權」，但事實上，鏡電視取得執照的過程中，前鏡電視董事長裴偉曾告知股東說，「黨政高層會協助鏡電視執照」，要股東們放心。呼籲蘇貞昌應出面說明清楚，不要躲在NCC背後施壓介入。

此外，現場記者問及，台南殺警案的意見，邱顯智回應說，矯正署以不公開的方式做外役監的決定，恐淪為巨商富賈的特權，並須說明是否有監督與管理外役監脫逃的狀況；行政機關則應反思警方的資源、配備是否足夠，提供警員更加安全的職業環境。

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