200萬人不知修憲公投 綠青籲加強宣傳

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「超過1半民眾不知道今年底要修憲複決18歲公民權，希望中選會、各政黨加強宣傳！」壯闊台灣聯盟23日公布18歲公民權民調，39.5%民眾願意支持18歲公民權，但有53.3%民眾還不知道年底要公投，台灣青年民主協會理事長張育萌呼籲中選會要加強宣傳。壯闊台灣聯盟吳怡農也說，修憲是跨黨派問題，希望各黨在造勢、宣講中積極推動。

修憲通過仍有難度

吳怡農表示，民調是委託山水民意研究所做，有效樣本為1500份，結果顯示，目前有39.5%民眾願意支持18歲公民權修憲，距離修憲案通過門檻50%還有10.5%的距離，代表要距離修憲門檻還有200萬票的差距。

吳怡農說，目前還有53.3%民眾不知道年底除了地方選舉外，還可以投18歲公民權修憲複決，因此他呼籲中選會、各地方選委會要加強修憲複決的宣傳。吳怡農強調，以政黨支持者來看，基進黨93%、民進黨74%、時代力量48%、民眾黨40%、國民黨30%支持修憲公投，希望跨黨派都能努力推動這次修憲。

中選會應加強宣傳

台灣青年民主協會理事長張育萌也說，3月25日立法院通過修憲複決，並沒有讓年輕人的努力因此停下，離選舉不到100天，青年團體會持續動員志工與民眾溝通，他舉例說，他跟志工在林口市場發修憲宣傳品時，就有賣菜的阿姨私下表達很支持公投，張育萌也鼓勵中高齡選民投修憲票。

張育萌建議中選會，要在公車廣告、捷運廣告等地方加強宣傳，而各政黨雖然日前已陸續表態，但真正與選民接觸的地方，如跑行程、宣講、掛看板等，也要加強與選民的溝通，他對於國民黨基隆市長參選人謝國樑很早就掛上支持18歲公民權修憲的看板表示肯定，希望各政黨未來要加強宣傳。

吳怡農透露，他們會在10月中發布第2次相關民調，年輕人在民法、刑法都已被視為成年人，盡了義務卻無法享有選舉、被選舉權，是公平正義的問題，希望各政黨、年齡層選民都能更重視、了解。

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