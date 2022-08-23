藍營夏立言會見國台辦 侯友宜呼籲公開透明

被戲稱為「波波、西西或日日」的牙醫，多半都是醫師、牙醫的孩子，今年的醫師法修法，少數立委夾帶七項附帶決議，打算引入大量國外牙醫學歷學生回台，引發爭議。其中提案立委之一更被發現是「波媽」，女兒正在波蘭讀牙醫系；也有提案立委具醫師背景，或選區中牙醫大老的孩子在波蘭讀書，不免有自肥、圖利特權之疑。 但要是真的能引入大量的海歸牙醫，有什麼不好嗎？

2022-08-23 12:42