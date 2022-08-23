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藍營夏立言會見國台辦 侯友宜呼籲公開透明
國民黨副主席夏立言率團前往中國引發台灣社會輿論，傳出夏立言預計在8月26日於上海與中國國台辦主任劉結一會面，新北市長侯友宜今對此表示，期待過程能夠公開透明，讓國人能了解。
針對昨天與200位使節同遊淡水河，侯友宜表示國際友人不斷來了解新北市、看見新北市之美，見證新北市里記憶。尤其淡水碼頭開港160周年，紀念馬偕博士非常感動，當年淡水繁榮時很多外國人來台，帶來教育、醫療思維，是跟外國人最有感情地方，可增進彼此友誼，從歷史攜手合作面向國際當好朋友、面對國際事務，這是很好的國際城市外交。
針對宜蘭縣長林姿妙捲入貪瀆，宜蘭地檢署歷經半年多調查，今上午說明起訴內容，侯友宜則說，司法體系調查給予尊重，努力做事重要，更重要也要尊重司法體系調查。
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