蔡英文：台灣一旦受侵略 對印太區域將造成巨大衝擊

蔡英文總統今天早上在總統府接見日本眾議員古屋圭司率領的「日華議員懇談會」訪團，蔡總統致詞時指出，非常懷念日本前首相安倍晉三，她也表示，面對威權主義擴張和挑釁，需要國際社會攜手合作因應，台灣一旦受到侵略，對民主價值及印太區域將造成巨大衝擊。

蔡總統說，很高興見到老朋友，「日華懇」是台日關係重要橋樑，這次古屋圭司來訪，展現日本國會對台灣的支持，她代表台灣人民致上誠摯感謝。她也說，非常懷念安倍，安倍生前長期擔任「日華懇」顧問，今年3月她與安倍視訊會談，就是出自「日華懇」的安排，當時安倍再次強調，「台灣有事等同日本有事，也是日美同盟有事」。藉這個機會，她要再次感謝安倍對台日關係及民主社會的貢獻。

蔡總統說，從今年初俄羅斯入侵烏克蘭，到近期中國頻繁在台海周圍進行軍事演習，威脅整個印太地區穩定。面對威權主義擴張和挑釁，需要國際社會攜手合作因應，台灣一旦受到侵略，對民主價值及印太區域將造成巨大衝擊。

蔡總統表示，台日共享民主自由價值，是攸關安全的夥伴，應該持續深化合作，共同確保區域穩定、自由及繁榮，她相信有「日華懇」的協助，台日夥伴關係會愈來愈深厚，「日華懇」成員有超過260位跨黨派議員，有非常大的影響力。像是去年在古屋圭司及「日華懇」協助上，日本參議院無異議通過決議，支持台灣參加世界衛生大會，當時全體議員起立的畫面令人非常感動。

蔡總統說，這些年來，台灣和日本建立患難見真情的緊密夥伴關係，當一方遇到困難，另一方就伸出援手，台灣在311大地震時提供許多援助；台灣疫苗不足，日本馬上就提供疫苗。

蔡總統說，台日在患難中攜手合作，深化彼此互助情誼，雙方共享理念在挑戰中更加堅定，未來共同的挑戰會愈來愈多，期待未來台灣和日本不僅共同維護區域和平穩定，也持續加強合作，成為堅實夥伴，帶動全球自由和繁榮。

隨後古屋圭司致詞時表示，蔡總統對安倍逝世表示哀悼，也親自到日台交流協會對安倍悼問，他表達感謝。台北101大樓點燈哀悼安倍，也讓日本人感受台日厚重情誼。

古屋圭司表示，過往安倍提倡太平洋跟印度洋已經變成自由繁榮的海洋，這是安倍在2016年首度提出，自由、民主、法治人權共享普世價值的國家，以俯瞰地球儀方式發展的印太戰略，已經成為超級品牌，也確認台灣是處於印太地區的中心國家，因此台海和平穩定不僅攸關日本安全保障，也是攸關國際社會的重要基礎。