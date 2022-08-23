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蔣萬安批3+11調查失公信力 陳時中：他大概選舉選瘋了

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
「他大概選舉選瘋了」陳時中說，監察院是國家五院之一，監察院認為在實質面是對的，有經過一定程序，但也指出在程序面如果可以記錄更清楚，向國人講得更明白會更好。記者鍾維軒／攝影
「他大概選舉選瘋了」陳時中說，監察院是國家五院之一，監察院認為在實質面是對的，有經過一定程序，但也指出在程序面如果可以記錄更清楚，向國人講得更明白會更好。記者鍾維軒／攝影

監察院公布3+11調查結果，雖決策有所本，但未善盡對外說明責任，應檢討改進；對手蔣萬安批評調查有失公信力、民主危機。民進黨台北市長參選人陳時中今受訪時批「他大概選舉選瘋了」，監察院是國家五院之一，本來也就坦蕩蕩，疫情期間每見識都很緊急，若機組員身心狀況影響飛航安全也非國人樂見。

監察院昨公布3+11調查結果，指揮中心防疫檢疫措施自「5+9」調整為「3+11」決策考量有所本，相關法令亦未明確規範指揮官決策前是否應製作及公開會議紀錄，不過，鑒於該事涉國人健康權益及知的權利之重要事項，衛福部當時未善盡對外詳細說明責任，應檢討改進。但國民黨台北市長參選人蔣萬安批評監察院失去公信力，是民主危機。

「他大概選舉選瘋了」，陳時中說，監察院是國家五院之一，監察院認為在實質面是對的，有經過一定程序，但也指出在程序面如果可以記錄更清楚，向國人講得更明白會更好，將來相信衛福部也會這樣做。

陳時中強調，中央流行疫情指揮中心本來就坦蕩蕩，疫情期間每件事情都是很緊急，3+11的轉換，當時對於國外、機組員管理零接觸等都已經做得很好，知道可以繼續往下走，如果機組員身心狀況影響飛航安全，也非國人樂見。

陳時中表示，其實第一時間就說過決策沒有會議紀錄，是討論決定後就對外公告程序辦法，會議紀錄本身，行政單位並不是每件事情都要做會議紀錄，有會議記錄是為了將來出事情的時候，會不會大家不認帳。

陳時中說，行政單位的會議和立法院不同，行政單位最主要是能夠負責，會議紀錄在這件事情上，唯一有意義事情，就是自己出來卸責3+11決策，才要查會議紀錄，但這件事情已經負了全責，主持會議、對外公布都負責，監察院只是希望能說明更清楚，將來相信衛福部也會這樣做。

2022大選 台北市長 陳時中 蔣萬安

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