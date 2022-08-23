影／防制人口販運　內政部邀駐台使館、專家共擬策略

內政部今天舉行「2022年防制人口販運國際工作坊」揭幕儀式，由行政院政務委員羅秉成、內政部次長陳宗彥、法務部次長蔡碧仲及吐瓦魯、馬紹爾等2國大使共同進行啟動儀式。這場研討會為期一天半，各國駐台使節領館人員、各部會及民間 NGO等單位專家出席，共同探討人口販運相關議題，並宣誓打擊跨國犯罪行為。

陳宗彥致詞表示，受到疫情影響，全球性人口遷徙移動大幅減少，數位網路犯罪伺機攀升。近期台灣也有類似現象，藉由數位網路上的求職網頁或臉書、LINE等社團，送「高薪、輕鬆、包食宿機票」的徵才廣告誘騙國人前往海外工作，卻遭受凌虐、囚禁或迫害。內政部呼籲數位網路、社群媒體或其他組織機構，共同協助政府防制跨國人口販運，打擊犯罪。

羅秉成致詞時表示，犯罪手法不斷的更新，透過科技演化，要查察犯罪必須藉由各部會緊密的合作才能有效達成。他舉柬埔寨的例子來說，這個地方犯罪率會這麼高，可能就是因為有特定地方勢力在保護，加上該地成本低隱密性高，所以才會讓柬埔寨成為人口販運的集中地之一。

羅秉成指出，這種新型態手法是以「人」為犯罪工具，在被害人的身份鑑別上有其困難，因為他有可能是被害人，也有可能是加害人，具有雙重的身份，這也造成查緝上的困難。