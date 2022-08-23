影／防制人口販運 內政部邀駐台使館、專家共擬策略
內政部今天舉行「2022年防制人口販運國際工作坊」揭幕儀式，由行政院政務委員羅秉成、內政部次長陳宗彥、法務部次長蔡碧仲及吐瓦魯、馬紹爾等2國大使共同進行啟動儀式。這場研討會為期一天半，各國駐台使節領館人員、各部會及民間 NGO等單位專家出席，共同探討人口販運相關議題，並宣誓打擊跨國犯罪行為。
陳宗彥致詞表示，受到疫情影響，全球性人口遷徙移動大幅減少，數位網路犯罪伺機攀升。近期台灣也有類似現象，藉由數位網路上的求職網頁或臉書、LINE等社團，送「高薪、輕鬆、包食宿機票」的徵才廣告誘騙國人前往海外工作，卻遭受凌虐、囚禁或迫害。內政部呼籲數位網路、社群媒體或其他組織機構，共同協助政府防制跨國人口販運，打擊犯罪。
羅秉成致詞時表示，犯罪手法不斷的更新，透過科技演化，要查察犯罪必須藉由各部會緊密的合作才能有效達成。他舉柬埔寨的例子來說，這個地方犯罪率會這麼高，可能就是因為有特定地方勢力在保護，加上該地成本低隱密性高，所以才會讓柬埔寨成為人口販運的集中地之一。
羅秉成指出，這種新型態手法是以「人」為犯罪工具，在被害人的身份鑑別上有其困難，因為他有可能是被害人，也有可能是加害人，具有雙重的身份，這也造成查緝上的困難。
內政部表示，今年的工作坊探討議題聚焦於「疫情下人口販運之新趨勢及新興防制對策」、「數位科技在人口販運上所扮演之角色」等主題，針對人口販運犯罪集團，以數位網路方式進行詐欺取財、誘騙出國逼迫從事違法行為、限制自由、剝削凌虐，甚至違法侵害進行器官買賣等新興犯罪手法及趨勢，邀集各國專家學者齊聚一堂，分享寶貴的實務經驗，並研討因應對策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言