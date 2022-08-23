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台南殺警案 柯文哲提乳酪理論：不要一下子就扯死刑那些

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天出席錦州街社宅上樑典禮，提到台南發生兩名員警遭犯嫌砍殺殉職重大社會事件。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天出席錦州街社宅上樑典禮，提到台南發生兩名員警遭犯嫌砍殺殉職重大社會事件。記者林麗玉／攝影

台南2名員警在追捕嫌犯時，遭砍殺不幸殉職，震驚社會。立法院長游錫堃昨表示，通緝犯竟敢一下殺掉2位員警「一定要判死刑」。台北市長柯文哲今天則表示，第一步還是將事情調查清楚，甚至他認為這類似乳酪理論，不是單一事件，造成今天這個局面，不知道出了多少問題。

對於游錫堃第一時間說要判死刑，柯文哲說，不要一下子就扯到死刑那些的，他認為，不要用這種情緒性方式處理社會問題，台灣社會只要按部就班，科學方式、企業方式，面對問題一個一個解決，國家會比較好。

柯文哲今天出席錦州街社宅上樑典禮，對於台南發生兩名員警遭犯嫌砍殺殉職，柯說，通常遇到這種事情，第一步還是將事情調查清楚，到底發生什麼事情，知道兩個警員被歹徒殺了，但後面竟還發生烏龍嫌疑犯。

柯提到，面對這種社會重大事件，大家先冷靜下來，先把事情搞清楚，包括外役監逃逸等，讓他都覺得，這個類似乳酪理論，不是單一事件造成今天這個局面，到底出了多少問題？

柯說，今天發生這種重大社會事件，雖然是嚴重個案，要有公共安全檢討，還是要建立國家面對重大事故完整處理方式，不過一下子就扯到死刑，不要用這種情緒性方式，來處理這種社會問題。只要按部就班，面對問題一個一個解決，國家會比較好。

死刑 柯文哲

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