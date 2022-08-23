林姿妙遭起訴 黃國昌：知所進退、勿犧牲宜蘭人清廉

宜蘭縣長林姿妙今天被依違背職務行為收受不正利益等罪起訴，檢方並請求法院從重量刑，時代力量前立委黃國昌說，如果林姿妙不能提出令人信服的解釋，就應知所進退，專心在自己的司法程序。請不要為了一己之私，犧牲了所有宜蘭人長久所引以為傲的清廉價值，埋葬在政治漩渦之中。

黃國昌在臉書指出，同案的被告，尚有宜蘭縣府官員、林姿妙女兒、權貴炒地集團成員（陳正勳、劉石純等人）以及協助林姿妙透過人頭帳戶洗錢的帳房。林姿妙是繼南投縣長李朝卿後，再次出現因違反「貪污治罪條例」起訴的縣長。這個紀錄，發生在素來以陳定南先生的清廉執政為標竿的民主聖地上，實在令人痛心。

黃國昌指出，起訴書所援引的證據，建設處代理處長吳朝琴等官員，除了自白認罪，也對於林姿妙母女如何指示圖利炒地集團成員指證歷歷；眾多人頭戶也坦承提供帳戶給林姿妙洗錢；更還包括了數千萬元來源不明的財產。

黃國昌表示，這一切的一切，都必須由作為宜蘭大家長的林姿妙縣長，出面向縣民說明清楚到底是怎麼回事，而不是躲在空泛的一句「政治迫害」背後。國民黨主席朱立倫也應明白向社會說明：是否撤銷林姿妙提名？如果決定繼續力挺，必須解釋理由為何？

黃國昌說，司法的問題，當然必須尊重司法程序的進行及結果。然而，清廉是臺灣社會對政治人物的基本要求。圖利炒地財團，更是讓一般民眾無法忍受。