快訊

「2022米其林必比登」完整名單出爐！台北57家、台中37家、台南 27家、高雄20家上榜

數位中介法選後就會推動？蘇揆8個字回應

台灣跑路難度超高？殺警案凶嫌17小時逃逾400公里 網曝落網關鍵

林姿妙遭起訴 黃國昌：知所進退、勿犧牲宜蘭人清廉

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
前立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
前立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片

宜蘭縣長林姿妙今天被依違背職務行為收受不正利益等罪起訴，檢方並請求法院從重量刑，時代力量前立委黃國昌說，如果林姿妙不能提出令人信服的解釋，就應知所進退，專心在自己的司法程序。請不要為了一己之私，犧牲了所有宜蘭人長久所引以為傲的清廉價值，埋葬在政治漩渦之中。

黃國昌在臉書指出，同案的被告，尚有宜蘭縣府官員、林姿妙女兒、權貴炒地集團成員（陳正勳、劉石純等人）以及協助林姿妙透過人頭帳戶洗錢的帳房。林姿妙是繼南投縣長李朝卿後，再次出現因違反「貪污治罪條例」起訴的縣長。這個紀錄，發生在素來以陳定南先生的清廉執政為標竿的民主聖地上，實在令人痛心。

黃國昌指出，起訴書所援引的證據，建設處代理處長吳朝琴等官員，除了自白認罪，也對於林姿妙母女如何指示圖利炒地集團成員指證歷歷；眾多人頭戶也坦承提供帳戶給林姿妙洗錢；更還包括了數千萬元來源不明的財產。

黃國昌表示，這一切的一切，都必須由作為宜蘭大家長的林姿妙縣長，出面向縣民說明清楚到底是怎麼回事，而不是躲在空泛的一句「政治迫害」背後。國民黨主席朱立倫也應明白向社會說明：是否撤銷林姿妙提名？如果決定繼續力挺，必須解釋理由為何？

黃國昌說，司法的問題，當然必須尊重司法程序的進行及結果。然而，清廉是臺灣社會對政治人物的基本要求。圖利炒地財團，更是讓一般民眾無法忍受。

林姿妙 黃國昌 宜蘭

延伸閱讀

宜蘭縣長林姿妙涉弊 宜檢今起訴建請從重量刑

宜蘭縣長林姿妙涉弊案偵結 宜檢今早10點記者會說明

遭蔡英文暗指遇質疑只會閃躲 林姿妙：先把宜蘭顧好

黃國昌爆華航賣物流持股 前董事長何煖軒提告連吞3敗

相關新聞

林姿妙遭起訴 黃國昌：知所進退、勿犧牲宜蘭人清廉

宜蘭縣長林姿妙今天被依違背職務行為收受不正利益等罪起訴，檢方並請求法院從重量刑，時代力量前立委黃國昌說，如果林姿妙不能提...

台南殺警凶嫌落網 總統：打擊犯罪絕不手軟

總統蔡英文今天表示，台南殺警案的凶嫌已落網，感謝中央及地方警政單位全力偵辦，在最短時間將嫌犯逮捕到案；政府維護治安的公權...

民進黨負面議題連爆 拆彈不成恐變成延遲引信

距離九合一選舉投票剩下不到百日，近兩個月來，各種不利民進黨選情的議題接連爆發。首先是林智堅論文抄襲案和新竹市立棒球場案；接著中共軍演，爆出蔡政府隱匿中共飛彈飛越台灣上空訊息；跟隨其後的，還有柬埔寨人口販運案、數位中介服務法爭議，以及疫苗採購合約封存30年爭議等。若干議題民進黨用斷尾求生方式迅速拆雷，但議題交互影響，已讓民進黨疲於奔命。拆彈宛如變成了裝置延遲引信。

決戰百里侯／鄭寶清鴨子划水 桃園恐四腳督混戰 綠陷分裂隱憂

民進黨剛換堅力圖「止血」，前立委鄭寶清就傳出有意脫黨參選，一旦鄭寶清參選，桃園選情將從「三角督」變成「四角督」，瓜分綠營選票，對市長參選人鄭運鵬和民進黨都是一大衝擊。

蔡總統：建構「民主晶片」永續供應鏈

蔡英文總統昨天在總統府接見美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）訪問團，蔡總統表示，台灣有能力、也有意願加...

日華懇會長訪台…日關切高鐵採購 盼福食完全解決

行政院長蘇貞昌昨天接見日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司一行。蘇貞昌表示，中國最近窮兵黷武進行軍演，侵擾台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。