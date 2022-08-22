疫苗採購爭議 陳玉珍：民進黨一開始就沒想要公開透明

新冠疫苗採購合約被封存30年，引發藍綠互槓。國民黨立委陳玉珍說，如果不是國家機密，請給監督機關立法院、監察院審計部，完整無塗黑、遮蔽的合約內容。如果不是國家機密但怕影響國際大廠的信任，至少請立即公開全程國產，自行研發的高端疫苗採購價。

陳玉珍說，從一開始，民進黨對疫苗採購就沒想要公開透明。立法院「疫苗採購調閱小組」是去年3月她在擔任衛環委員會召委時「突襲」成立的，當時她是利用短暫的人數優勢，在民進黨立委來不及因應下，通過成立「疫苗採購調閱小組」的臨時提案，讓民進黨立委氣呼呼。

陳玉珍說，結果毫無意外，民進黨在下次會議時，再度用人數優勢把成立「疫苗採購調閱小組」的提案推翻掉。試想若心中無愧，為何要如此百般阻撓成立「調閱小組」？後來在廣大民意的壓力下，民進黨終於屈服同意成立「調閱小組」，但召集人一位是由民進黨立委擔任，就這樣拖過一個會期，為期一個會期的調閱小組什麼會都沒開成，也沒調閱半份文件。

陳玉珍說，後來在國民黨的堅持下，「調閱小組」繼續運作，並改由國、民兩黨各推派一名召集人，國民黨召集人就是當時的衛環委員會召委蔣萬安。而在討論調閱內容實際範圍時，國民黨團一直主張，疫苗採購的保密協議中有「例外條款」，也就是若法院、政府單位、監管機關要求，或遵照相關法律規定是可以公開的。蔣萬安也在調閱小組會議上當場要求衛福部提供完整未經遮蔽合約內容，但仍被拒絕。請問這叫做公開透明嗎？

陳玉珍說，等衛福部把相關疫苗採購資料送到立法院供「調閱小組」立委查看時，赫然發現最重要的「採購價、到貨期程、數量」等資訊竟然被塗黑，每一位調閱過資料的立委都是證人，顯見陳時中就是想要刻意逃避立院監督，真相到底多麼見不得光？

陳玉珍說，至今為止，衛福部只公布全部疫苗的平均採購價765元，不敢公布不同疫苗的單價，難道是為保護某特定疫苗的採購價？如果真的公布合約會得罪國際大廠，那本國產製的高端疫苗應該就沒問題了吧？結果至今還是不敢公布，不敢公開透明。如果不是國家機密，請給監督機關完整無塗黑、遮蔽的合約內容吧！

陳玉珍說，如果不是國家機密但怕影響國際大廠的信任，至少請立即公開全程國產，自行研發的高端疫苗採購價吧！如果以上都做不到，國人如何相信疫苗採購有公開透明？難道不是在玩文字遊戲？