調查3+11只要求衛福部檢討 在野齊轟：監察院可關門了

監察院調查「3+11」爭議結果出爐，監委表示，中央流行疫情指揮中心決策考量雖有所本，但未對外詳加說明，衛福部應檢討改進。國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，3+11造成台灣這麼大傷害，連一個糾正都沒有，監察院原本已奄奄一息，經此調查報告，國人不會再相信，監察院可以關門了。

曾銘宗說，這次調查的監委蘇麗瓊就是衛福部前部長陳時中的部下，擔任過他的次長，原本預期她會迴避，結果也沒有，3+11造成去年疫情第一波擴散，引發各界關注，監院卻幫忙擦脂抹粉、護航陳時中，護航得太離譜，這樣調查不要也罷，不僅傷了監察院公信力，蘇麗瓊也可以退休了。

民眾黨立委蔡壁如說，這已經動員國家力量在護航陳時中，只說要檢討，有寫跟沒寫一樣，選舉到了，五權分立或三權分立都已不公平，監察院不該受到政黨影響。