快訊

殺警凶嫌變裝後畫面曝光！疑搭計程車到赤崁樓 警方晚間清查轄區醫院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

調查3+11只要求衛福部檢討 在野齊轟：監察院可關門了

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
監察院。本報系資料照
監察院。本報系資料照

監察院調查「3+11」爭議結果出爐，監委表示，中央流行疫情指揮中心決策考量雖有所本，但未對外詳加說明，衛福部應檢討改進。國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，3+11造成台灣這麼大傷害，連一個糾正都沒有，監察院原本已奄奄一息，經此調查報告，國人不會再相信，監察院可以關門了。

曾銘宗說，這次調查的監委蘇麗瓊就是衛福部前部長陳時中的部下，擔任過他的次長，原本預期她會迴避，結果也沒有，3+11造成去年疫情第一波擴散，引發各界關注，監院卻幫忙擦脂抹粉、護航陳時中，護航得太離譜，這樣調查不要也罷，不僅傷了監察院公信力，蘇麗瓊也可以退休了。

民眾黨立委蔡壁如說，這已經動員國家力量在護航陳時中，只說要檢討，有寫跟沒寫一樣，選舉到了，五權分立或三權分立都已不公平，監察院不該受到政黨影響。

監察院 陳時中 疫情

延伸閱讀

【重磅快評】只講平均價 恐讓陳時中跟北市長881

影／痛批封存30年是亂講話 陳時中：證據越久越明

影／疫苗採購價封存爭議 國民黨籲選民封存陳時中30年

影／談數位中介法 陳時中：言論自由需要被捍衛

相關新聞

調查3+11只要求衛福部檢討 在野齊轟：監察院可關門了

監察院調查「3+11」爭議結果出爐，監委表示，中央流行疫情指揮中心決策考量雖有所本，但未對外詳加說明，衛福部應檢討改進。...

「3+11」監院調查出爐：未對外詳加說明、應檢討改進

去年5月本土疫情爆發，機組人員檢疫制度改為「3+11」引發討論，在野黨也頻頻要求時任衛福部長、指揮中心指揮官陳時中公開「...

中介法為規避年底選舉喊卡？藍委：鋒頭之後要捲土重來

NCC推出「數位中介服務法」草案後，引發熱議。國民黨立委賴士葆今天表示，若通過這個惡法的結果，同理可推，選舉期間所有批評...

堅決反對中共軍事挑釁 日華懇會長提福島五縣農產品

行政院長蘇貞昌今下午接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司一行。蘇貞昌表示，中國最近窮兵黷武進行軍演，不但侵擾台灣，也破...

【重磅快評】只講平均價 恐讓陳時中跟北市長881

陳時中於衛福部長任內將疫苗採購合約列為須封存30年的機密，引發「疫苗門」新風暴。搶在國民黨台北市長參選人蔣萬安舉行記者會...

推中介法帶頭違憲？綠委還公然潑髒水 民進黨恐走向歷史灰燼

數位中介服務法草案引發箝制言論自由疑慮，蔡英文政府不但違憲之虞的事都敢做，執政黨立委還公然向在野黨潑髒水，一生捍衛人民自由言論的前民進黨主席黃信介若看到民進黨後輩今日壓制言論自由的作為，恐怕也會痛斥民進在權力腳下沉淪墮落。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。