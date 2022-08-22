疫苗爭議藍白齊嗆聲 吳思瑤：別像巨嬰無理哭鬧

疫苗採購價封存30年遭質疑採購黑箱，國民黨台北市長參選人蔣萬安批陳時中「嘴巴講要公開，實際上作為卻是黑箱」，台北市副市長黃珊珊也嗆不要把百姓當傻瓜。民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事吳思瑤反嗆，蔣萬安這種一條龍式抹黑慣犯才是大騙子，更說柯文哲、黃珊珊不懂要裝懂、跟著亂罵，喊話「藍白兩黨快做個成熟的大人吧，別再像巨嬰般無理哭鬧了」。

蔣萬安說，民進黨就是最大的詐騙集團，質疑當時為什麼要規避監督，一開始就要求政府公布疫苗採購的過程跟合約，當時透過秘密會議卻還是遮遮掩掩，「不解陳時中想什麼，嘴巴講要公開，實際上作為卻是黑箱」。

黃珊珊則嗆，不要再玩文字遊戲，指揮中心今上午公布疫苗平均價格每劑台幣765元，到底是王必勝洩密，還是陳時中說謊，大家要不要先釐清一下，不要把百姓當傻瓜。

吳思瑤今晚間反嗆，到底誰才是詐騙集團？蔣萬安這種一條龍式的抹黑慣犯才是大騙子，身為立院疫苗採購調閱小組召集人，卻睜眼說瞎話，調閱的合約內容有部分資訊被塗黑，這是涉及商業機密的保密條款，世界都一樣，何來黑箱。

吳思瑤說，正式的、涉及商業機密而有保密條款的合約，公開時就是會依保密條款而遮蔽部分資訊，根據美國權威機構Public Citizen在2021年的重磅研究，揭露出美國、英國、歐盟、阿爾巴尼亞、巴西、哥倫比亞、智利、多明尼加、秘魯等國家與輝瑞的合約，在國際引發討論。

吳思瑤表示，以英國為例，英國屬於G7強國，其受限於商業保密條款，疫苗採購價格即使公開，也必須遮蔽部分資訊，這種做法與衛福部提供給蔣萬安等疫苗採購調閱小組的做法完全一致，更酸「蔣萬安真的做過美國律師嗎？沒看過國際合約？怎會不懂這基本的道理？」

吳思瑤強調，疫苗採購從未被列為「國家絕對機密」、疫苗為國家巨額採購，所以公文與資料必須保存30年供各方查詢、所謂30年是指公文與資料必須「妥善保存30年供查詢」，而「非列為國家機密30年」、調閱小組同意無法公開的部分「予以遮蔽」，與世界各國作法一致，台灣絕非特例。

吳思瑤表示，疫苗採購資訊衛福部一向公開透明，供社會檢視，商業採購的精神，有出過社會、具有基本社會常識的人都懂，「幹過律師的蔣萬安明明懂卻裝不懂」，十分可議，而台北市長柯文哲及黃珊珊不懂要裝懂、跟著亂罵，十分可憎。

吳思瑤最後喊話，選舉不該以無止盡的抹黑來取勝，「藍白兩黨快做個成熟的大人吧，別再像巨嬰般無理哭鬧了」。