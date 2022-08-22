【重磅快評】只講平均價 恐讓陳時中跟北市長881

陳時中於衛福部長任內將疫苗採購合約列為須封存30年的機密，引發「疫苗門」新風暴。搶在國民黨台北市長參選人蔣萬安舉行記者會爆料採購內幕之前，中央流行疫情指揮中心公布台灣採購疫苗平均一劑約新台幣765元，以回應黑箱批評。但如此玩弄數字打迷糊仗手段，真能化解民眾對於蔡政府日漸高漲的信任危機？

其實，國人之所以關切疫苗每劑採購價格，說到底，主要還是在於兩大關鍵問題：一是台灣是否被國際藥廠「當盤子」、買貴了？二是政府對國產疫苗的「保護」是否過了頭，以致國產疫苗價格遠超外國貨？畢竟，這不僅與決策能力密切相關，更可能牽涉掌權者之清廉與否，那容得以商業保密為由逃避監督！

但讓人遺憾的是，蔡政府對於採購疫苗價格或合約內容，幾乎都採取迴避或模糊應對方式。直至去年六月，時任衛福部長陳時中才首度鬆口，國產疫苗採購價格「單價比750元高一點」，但究竟高到那裡？仍是諱莫如深。當時雖有民代爆料高端單劑量包裝新台幣881元，高於AZ約8倍，卻並未獲證實。

雖然，指揮中心宣稱去年10月立院即成立疫苗調閱小組，並已有8位立委曾經調閱過採購相關資料；但根據參與立委的說法，指揮中心出示的公文，卻是將關鍵部分塗黑，自然也無以得知實際疫苗採購價格為何。

如今，在輿論強大壓力下，指揮中心總算公布了「我國共買到5351萬劑疫苗，總共花費408.6億元，平均每一劑價格為新台幣765元」等具體數字，卻仍無法回答前述的台灣是否被國際藥廠「當盤子」？以及是否「圖利」國產疫苗業者太多？兩大關鍵問題，更不要說澄清「高端單劑881元、高於AZ8倍」質疑。

陳時中是疫苗採購乃至批示合約封存30年的關鍵人物，如今就算轉戰台北市長，仍無以卸除其責。蔡政府若不能呼應輿論要求及時解密，幾可預期，陳時中恐將如林智堅之受困於論文門，難以擺脫「疫苗門」的拖累，成為他與市長寶座說「881」的關鍵原因。