議員轟雙城不對等 柯文哲怒飆：你水準不夠 無法評斷我

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告，民進黨議員簡舒培問柯文哲，先前在臉書提到，台灣要保持主體性，對中不要交惡，應該要左右逢源，不要左右為難，「誰讓台灣不能左右逢源？」柯回，「你不要問這個啦」，反遭議員轟「問什麼要你管？」柯回，「是因為小英無法保衛台灣領空。」

議員再轟雙城論壇，指2021年舉辦雙城論壇，上海有看柯文哲的稿，柯有沒有看上海的稿子？柯文哲回應，他們通常前一天會交換，不過他都沒有看，各自表述。

簡舒培問，2021年對岸講稿提到「兩岸都是中國人」，柯文哲同意嗎？柯文哲說，雙方都有交換稿，他的態度是他講他的，至於是否同意？看你對中國人的定義，中國人如果指華人文化圈，要看是講文化、經濟？還是政治的？

柯文哲回，如果是政治的，當然中國就是中華人民共和國，議員轟，如果柯文哲連中國的定義，與中華民國定義都搞不清楚，怎麼選中華民國總統？柯文哲嗆，「我懂不懂是你評斷的嗎？你的水準不夠，無法評斷我，你的時間到了。」

議員簡舒培今天質疑柯文哲，先前稱台灣不能左右逢源，柯文哲先嗆，「是小英啊，因為小英無法保衛台灣領空。」反遭簡舒培批柯文哲，現在讓台灣無法左右逢源的是中國，見不得台灣邁向世界，柯文哲的說法睜眼說瞎話。

議員也質疑，柯文哲說辦雙城論壇要對等，但2021年上海有看柯文哲的稿，柯有沒有看上海的稿子？對岸說兩岸都是中國人，柯文哲同意嗎？這是對等交流？柯文哲說，中國要看是文化經濟還是政治的定義。

議員轟，柯文哲連中華民國定義，怎麼選總統，尤其身為首都市長，柯文哲反嗆，「你的水準不夠，無法評斷我，時間到了。」