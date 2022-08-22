快訊

台南市驚傳2名警察疑遭攻擊 1人被割喉無生命跡象

輕颱馬鞍颱風生成！明晚起到周三 外圍環流影響雨勢增加

他用生命鋪成一條基輔路：烏克蘭士兵羅曼的故事

議員轟雙城不對等 柯文哲怒飆：你水準不夠 無法評斷我

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天赴議會專案報告。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天赴議會專案報告。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告，民進黨議員簡舒培問柯文哲，先前在臉書提到，台灣要保持主體性，對中不要交惡，應該要左右逢源，不要左右為難，「誰讓台灣不能左右逢源？」柯回，「你不要問這個啦」，反遭議員轟「問什麼要你管？」柯回，「是因為小英無法保衛台灣領空。」

議員再轟雙城論壇，指2021年舉辦雙城論壇，上海有看柯文哲的稿，柯有沒有看上海的稿子？柯文哲回應，他們通常前一天會交換，不過他都沒有看，各自表述。

簡舒培問，2021年對岸講稿提到「兩岸都是中國人」，柯文哲同意嗎？柯文哲說，雙方都有交換稿，他的態度是他講他的，至於是否同意？看你對中國人的定義，中國人如果指華人文化圈，要看是講文化、經濟？還是政治的？

柯文哲回，如果是政治的，當然中國就是中華人民共和國，議員轟，如果柯文哲連中國的定義，與中華民國定義都搞不清楚，怎麼選中華民國總統？柯文哲嗆，「我懂不懂是你評斷的嗎？你的水準不夠，無法評斷我，你的時間到了。」

議員簡舒培今天質疑柯文哲，先前稱台灣不能左右逢源，柯文哲先嗆，「是小英啊，因為小英無法保衛台灣領空。」反遭簡舒培批柯文哲，現在讓台灣無法左右逢源的是中國，見不得台灣邁向世界，柯文哲的說法睜眼說瞎話。

議員也質疑，柯文哲說辦雙城論壇要對等，但2021年上海有看柯文哲的稿，柯有沒有看上海的稿子？對岸說兩岸都是中國人，柯文哲同意嗎？這是對等交流？柯文哲說，中國要看是文化經濟還是政治的定義。

議員轟，柯文哲連中華民國定義，怎麼選總統，尤其身為首都市長，柯文哲反嗆，「你的水準不夠，無法評斷我，時間到了。」

柯文哲 議員 簡舒培 雙城論壇

延伸閱讀

迴力鏢?台北燈會遭爆有5千萬黑洞 柯文哲:應該是沒有欠

雙城論壇95萬誰出？柯文哲：不會扯皮 不留下任爛攤子

台北市疫情微幅升溫 柯文哲：未來2周是重點觀察期

柯文哲、柯志恩高雄夜市相遇 另類「柯柯會」

相關新聞

李永得罵盧秀燕無良政客 鄭照新：淪政治操作混淆是非

文化部長李永得今早受訪說，台中市長盧秀燕日前談國家漫畫博物館設址有變一事「沒良心」是「無良的政客」。台中市府新聞局長鄭照...

國漫館是毒瘤？ 中市府：當時巿長是林佳龍

針對文化部長李永得今公開發言，文化部會將國漫館續留台中。中市府發言人黃國瑋說，國漫館沒有遷走疑慮，中市府表達感謝。但李永...

前新聞局長鍾琴告蔡英文外患 退將季麟連到場聲援

前新聞局長鍾琴今天前往台高檢，控告蔡英文總統涉嫌刑法外患罪中的誘敵開戰罪，而國民黨黃復興黨部主委、退役上將季麟連也到場聲...

雙城論壇95萬誰出？柯文哲：不會扯皮 不留下任爛攤子

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告振興、雙城論壇等議題，國民黨議員秦慧珠今天問柯文哲，北市府舉辦雙城論壇違反議會決議，95...

美印州州長抵台 與經濟部簽署經濟合作備忘錄

外交部今天舉辦「台灣-印第安納經濟合作及貿易關係瞭解備忘錄」簽署儀式，由經濟部政務次長陳正祺及美國印第安納州州長侯康安（...

議員轟雙城不對等 柯文哲怒飆：你水準不夠 無法評斷我

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告，民進黨議員簡舒培問柯文哲，先前在臉書提到，台灣要保持主體性，對中不要交惡，應該要左右逢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。